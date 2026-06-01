"한국 AI 안보인다고?" SK하이닉스 성공 비결에 '국산 AI, 독파모' 있다

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난달 29일 오후 서울 중구 서울중앙우체국 대회의실에서 열린 정부 출범 1주년 계기 과학기술정보통신부 기자간담회에서 발언을 하고 있다. /사진=뉴스1

"한국 AI는 이미 늦었다." "여전히 속도가 안 나온다." "미국은커녕 중국에도 밀려서 되겠나."

대중이 쉽게 접할 수 있는 생성형 AI 시장을 고성능 미국 빅테크와 가성비 중국 AI 기업이 양분하면서 한국 AI 서비스가 이미 뒤처졌다는 우려의 목소리가 나온다. 다만 업계는 한국이 '산업별 특화 AI'에 강점이 있다고 입을 모은다. 특히 과학기술정보통신부의 '독자 AI 파운데이션 모델'(이하 독파모) 참여 기업이 산업 현장 AX를 주도하는 모양새다.

1일 과기정통부에 따르면 글로벌 반도체 기업 SK하이닉스(2,325,000원 ▼38,000 -1.61%)는 SK텔레콤(122,300원 ▲10,100 +9%)의 독자 AI 모델을 활용 중이다. 반도체 산업이 보안에 민감하고 빠르게 변하는 만큼 국산 AI를 활용하는 것이 유리해서다. AI는 첨단 제조업인 반도체에 특화된 업무 맥락을 이해하고 업무를 처리해 생산성 향상에 일조할 것으로 기대된다. 과기정통부는 반도체 제조 현장에 독파모 사업으로 개발된 K-AI를 도입하는 방안을 검토 중이다.

모티프테크놀로지스는 AI 모빌리티 전문 기업 모비루스와 협력해 농기계 분야 AX(AI 전환)에 나섰다. 모비루스는 실제 산업 현장에서 작동하는 '피지컬 AI'를 구현하고 있다. 자율주행 농기계에 VLA(Vision-Language-Action) 기반 AI를 접목해 다양한 변수가 존재하는 농작업 환경에서도 숙련자 이상의 수율을 구현하는 것이 목표다. VLA는 시각·언어 정보를 이해하고 행동으로 연결하는 AI를 말한다.

오동빈 모티프테크놀로지스 멀티모달 팀장은 "이번 프로젝트는 탐색, 정리, 생산 등 기존 영역을 넘어 실제 작업, 행동으로 AI의 활용 범위를 확장하는 것이 목표"라며 "지능과 행동의 접점에서 자율작업 기술을 고도화하고 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 피지컬 AI 솔루션을 확보하기 위해 노력 중"이라고 밝혔다.

업스테이지의 독자 AI 모델 '솔라'는 기업용 AI 솔루션 기업 올거나이즈의 바이브 코딩 서비스 '알리'(Alli)에 결합했다. 알리는 코딩 없이 앱과 AI 에이전트를 직접 구축하는 서비스로 LH공사, 한전 KDN 등 공공기관은 물론 한화생명(4,785원 0%), NH투자증권(30,500원 ▼700 -2.24%), 우리투자증권 등 금융업계에도 공급되고 있다.

과기정통부는 올거나이즈가 일본, 미국 등 다양한 글로벌 기업에 AI 서비스를 제공해온 만큼, 독자 AI 모델이 글로벌 시장에 자연스럽게 선보여지는 효과를 기대한다. 천승원 업스테이지 독파모 사업 총괄은 "아직 도착점이 아니라 더 큰 도전을 향한 출발선에 섰다고 생각한다"며 "독자 파운데이션 사업에 참여하는 업스테이지 연구진은 AI 모델 성능 향상에만 집중하고 있다"고 덧붙였다.

네이버클라우드는 AI로 원전 현장 안전성과 효율성을 높인다. 네이버클라우드는 한국수력원자력과 협업해 '원전 산업 전용 생성형 AI 플랫폼'을 구축했다. 방대한 원전 운영 데이터와 기술 문서를 AI가 분석해주는 서비스로 원자력발전소 운영·관리 분야에 생성형 AI를 적용한 것은 세계 최초 사례로 꼽힌다.

과기정통부 관계자는 "우리 AI 모델이 국가 에너지 안보 핵심 현장에 뿌리내리며 안전하고 지속 가능한 에너지 미래를 함께 만들어가길 기대한다"고 밝혔다.