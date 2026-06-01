"구글 AI 프로 구독 시 유튜브 프리미엄이 '덤'"…LG유플, 국내 최초 출시

LG유플러스는 오는 2일 '유튜브 프리미엄+Google AI Pro' 결합 상품을 출시한다고 1일 밝혔다./사진제공=LG유플러스

LG유플러스(16,500원 ▲370 +2.29%)가 유튜브 프리미엄과 구글 AI 프로를 묶은 결합 상품을 국내 최초로 선보인다.

LG유플러스는 오는 2일 '유튜브 프리미엄+Google AI Pro' 결합 상품을 출시한다고 1일 밝혔다. 구글 AI 프로 구독료인 월 2만9000원에 유튜브 프리미엄까지 제공하는 상품이다. 두 서비스를 따로 가입할 때보다 약 34% 저렴하다. LG유플러스 멤버십 등급이 VIP 이상인 이용자는 4000원 할인 쿠폰이 추가 제공된다.

상품은 LG유플러스의 구독 서비스 '유독'으로 가입할 수 있다. 유독은 OTT(온라인동영상서비스), 콘텐츠, 쇼핑 등 생활 밀착형 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있는 구독 플랫폼이다. 현재 총 41개 브랜드가 입점해있다.

조용성 LG유플러스 제휴사업담당(상무)은 "이번 상품은 유튜브로 양질의 콘텐츠를 소비하면서 구글 AI 프로를 업무에 활용하는 고관여 이용자가 타깃"이라며 "앞으로도 다양한 이용자 패턴을 분석한 맞춤형 상품을 선보이겠다"고 밝혔다.

이번 프로모션의 세부 조건, 이용 방법 등은 유독 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.