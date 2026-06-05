KISA "韓 보안기업, 인니 통신·금융시장 수출 추진"

인도네시아 자카르타에서 성황리에 개최된 '2026 AI 시대 한국-인도네시아 정보보호 파트너십 데이'에서 관계자들이 기념 촬영을 하고있다. /사진=KISA

한국인터넷진흥원(KISA)은 지난 3,4일 인도네시아 자카르타에서 '2026 인공지능(AI) 시대 한국-인도네시아 정보보호 파트너십 데이'를 열었다.

인도네시아는 정보보호 분야 주요 협력 시장이다. KISA는 2016년 현지 전략 거점을 열고 국내 정보보호 기업의 해외 진출 및 협력 기반을 마련했다. 지난 4월 양국 정부가 사이버보안을 포함한 ICT 분야 업무협약을 체결하면서 정보보호 분야 교류 기대감이 커진다.

이날 행사엔 국내 정보보호 기업 10개사와 인도네시아 현지 기관·기업 관계자 120여명이 참석해 현지 보안 수요가 높은 통신·금융 분야 세미나와 일대일 비즈니스 미팅을 진행했다. KISA는 참여기업의 후속 논의를 지원하는 한편, 이번에 확인한 현지 수요를 바탕으로 정보보호 기업의 글로벌 진출 기반을 넓힐 계획이다.

이상중 KISA 원장은 "AI 대전환과 함께 통신·금융 등 주요 기반 시설에 대한 정보보호 중요성이 더 커지고 있다"며 "앞으로도 현지 수요 기반의 협력과 민관 연계를 통해 정보보호 기업의 글로벌 시장 진출을 돕고, 국제 사이버보안 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.