라온시큐어, FIDO 글로벌 인증 컨퍼런스서 에이전틱AI 보안 전략 공개

이유진 라온시큐어 부사장/사진제공=라온시큐어

라온시큐어(8,500원 ▼710 -7.71%)가 글로벌 인증 표준 행사에서 에이전틱AI 시대에 대응하는 인증·권한관리 전략을 공개하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.

AI 보안·인증 플랫폼 기업인 라온시큐어는 지난 2일 싱가포르에서 열린 Authenticate APAC 2026에 참가해 통합 인증 플랫폼 전략과 FIDO 기반 다중인증(MFA) 플랫폼 '원패스(OnePass)'를 선보였다고 8일 밝혔다.

어센티케이트 APAC는 글로벌 인증 표준화 기구인 FIDO Alliance가 주최하는 국제 디지털 인증 컨퍼런스다. 올해 처음 아시아태평양 지역에서 개최됐으며 패스키, 디지털 신원, AI 기반 인증, 차세대 신뢰 인프라 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

라온시큐어는 구글, 마이크로소프트, 삼성전자, 아마존, 애플 등과 함께 FIDO 얼라이언스 이사회 임원사로 활동하고 있다. 회사는 글로벌 인증 표준 논의에 참여하며 FIDO 기반 생체인증 기술 확산에 힘쓰고 있다.

이번 행사에서 라온시큐어는 'Authenticate Everything-Even Agentic AI'를 핵심 메시지로 제시했다. 사람뿐 아니라 기업 업무 환경에 도입되는 에이전틱AI 역시 인증과 권한 통제의 대상으로 관리해야 한다는 점을 강조했다.

현장에서는 원패스 시연도 진행됐다. 원패스는 안면, 지문, 지정맥, 장정맥 등 다양한 생체인증 방식을 지원한다. 사용자별 인증 패턴을 분석해 이상 행위를 탐지하고 차단하는 기능도 제공한다.

특히 AI가 기업 시스템에 접속해 업무를 수행하는 환경에서 필요한 인증·권한관리 체계를 원패스로 통제하는 방안을 소개했다. 이를 통해 기존 사람 중심 인증 체계를 AI 실행 환경까지 확장하는 방향을 제시했다.

발표 세션에서는 원패스 구축 사례도 공개됐다. 이유진 라온시큐어 부사장은 '원패스 구축 성과'를 주제로 발표에 나서 국내외 1000여개 고객사와 2000만명 이상의 사용자를 확보한 구축 경험과 운영 노하우를 소개했다.

라온시큐어는 향후 에이전틱AI 환경에 최적화된 신원·권한관리 체계를 고도화하고 글로벌 디지털 신뢰 시장 공략을 확대할 계획이다.

이유진 부사장은 "에이전틱AI가 업무의 실행 주체로 들어오면 보안은 AI가 누구의 권한으로 어디까지 일하는지를 검증하는 문제로 확장된다"며 "사람과 AI가 같은 업무 환경에서 안전하게 협력할 수 있는 인증·권한관리 기반을 다양한 산업에 구축해 나가겠다"고 말했다.