코스메카코리아, 창립 26주년…'AI 지능형 뷰티 팩토리' 전환 선언

화장품 OGM 전문기업 코스메카코리아(85,300원 ▼1,400 -1.61%)가 인공지능 기반의 지능형 제조 혁신을 이뤄 글로벌 뷰티 시장에서 선도적 지위를 굳히겠다는 비전을 제시했다.

코스메카코리아는 지난 12일 창립 26주년 기념식을 열고 △품질과 혁신의 조화 △DX(디지털 전환)를 넘어선 AX(인공지능 전환) 실현 △선제적 고객 가치 창출 △지속가능한 ESG 경영 △원팀(One Team) 문화 구축 등 5대 핵심 전략을 공유했다.

이번 비전의 핵심으로는 인공지능을 활용한 '지능형 제조 혁신'을 강조했다. 코스메카코리아는 AI가 최적의 처방을 제안하고 불량을 예측하는 '지능형 뷰티 팩토리'로 전환한다. 이를 통해 업무의 질을 높이고 생산 효율을 극대화한다.

또 고객이 인지하지 못한 요구를 데이터와 AI로 분석해 제안하는 '선제적 고객 가치 창출'을 새로운 기준으로 삼기로 했다. 이와 함께 글로벌 기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 친환경 패키지와 클린 뷰티 솔루션을 강화하며 ESG 경영에도 박차를 가한다.

조임래 회장은 이날 "지난 26년이 우리의 저력을 증명하는 시간이었다면 앞으로는 코스메카코리아의 무한한 가능성을 보여주는 시간이 될 것"이라고 말했다.

코스메카코리아는 1999년 설립돼 중국, 미국 등 해외에서도 사업을 확대하고 있다. 지난해에는 연결기준 매출 6409억원, 영업이익 835억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다.