아리바이오, 中 푸싱제약과 먹는 치매약 'AR1001' 글로벌 독점 판권계약

지난 13일 중국 상하이에 서 열린 아리바이오·푸싱제약 'AR1001' 글로벌 판권 계약 체결식 현장. /사진=아리바이오

아리바이오는 중국 푸싱제약(Fosun Pharma)과 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001'의 글로벌 개발·허가·생산·상업화를 위한 대규모 독점 판권계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 계약에 따라 아리바이오는 임상 개발에 포괄적으로 활용하는 옵션 비용(Option Fee)으로 6000만 달러(약 900억원)를 우선 수령한다. 연내 예상되는 임상 3상 톱라인(주요지표) 발표 시 추가 8000만 달러(약 1200억원)를 포함해 총 1억4000만 달러(2100억원) 규모의 선급금을 단계적으로 받게 된다.

허가 및 상업화 단계에서 일정 매출액을 넘어설 경우 수령할 수 있는 판매 마일스톤(기술료)을 포함하면, 최대 계약 규모는 7조원 수준이다. 특히 최대 20% 수준의 고수익 로열티를 별도로 확보했다.

푸싱제약은 이번 계약을 통해 한국과 중동, 중남미 지역을 제외한 전 세계 시장의 AR1001 독점 판매권을 확보했다. 기존에 아리바이오와 체결한 중국 및 아세안(ASEAN) 지역 판권계약을 기반으로 미국·유럽·일본을 포함한 글로벌 시장 전체로 협력 범위를 확대했다. 푸싱은 계약을 기점으로 아리바이오에 대한 대규모 직접 투자 논의도 본격 착수했다.

AR1001은 아리바이오가 독자 개발한 세계 최초의 질환조절형(Disease-Modifying) 경구용 PDE-5 억제제 계열 알츠하이머병 치료제다. 단순 증상 완화를 넘어 알츠하이머병의 근본 원인에 접근하는 혁신 신약 지위를 노린다. 현재 미국, 유럽, 영국, 중국, 한국 등 주요 글로벌 시장에서 1500명 이상 환자가 참여한 글로벌 임상 3상(POLARIS-AD)이 막바지 단계다.

AR1001은 단일 표적에 기반한 기존 치료 접근법과 달리, 아밀로이드 플라크 제거와 비정상 타우 단백질 억제, 신경염증 감소, 뇌 혈류 개선, 신경세포 보호 등을 동시에 겨냥하는 다중기전(Multi-Mechanism) 기반의 차별화된 치료제다. 현재까지 확보된 임상 데이터에서 안전성과 혈액 뇌장벽(BBB) 투과 능력, 초기 환자군에서의 인지기능 개선 가능성 등을 확인했다.

아리바이오는 임상 3상 종료와 톱라인 발표 이전 단계에서 대규모 글로벌 계약을 성사시킴으로써 AR1001의 상업적 가치와 성공 가능성을 동시에 입증했다고 자신하고 있다. 현재까지 아리바이오가 체결한 AR1001 글로벌 독점 판매권 계약 규모는 누적 기준 약 10조원이다.

정재준 아리바이오 공동대표는 "이번 글로벌 판권 계약은 단순한 기술이전을 넘어 한국 바이오 산업이 글로벌 신약 시장의 중심으로 도약할 수 있음을 보여준 상징적 사례"라며 "지난 15년간 알츠하이머 치료제 개발에 전념해 온 집념과 기술력이 세계 시장에서 인정받은 역사적인 순간"이라고 말했다.

이어 "푸싱제약이 임상 3상 탑라인 발표 전에 결과에 대한 확신으로 베팅을 한 만큼, 전 세계 환자들에게 보다 빠르게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.