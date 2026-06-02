"건강한 치아, 일생의 자산" 카메라로 입속 점검, 퀴즈 풀면 상품 우르르

충치(치아우식증)를 치료하는 다양한 방법. /사진=치과보존학회

아이는 물론 어른들도 치아 건강의 소중함을 느낄 수 있는 특별한 시간이 마련된다.

서울특별시치과의사회(회장 신동열)는 오는 9일 '제81회 구강보건의 날'(6월9일)을 맞아 서울 시민과 함께하는 대시민 구강보건 캠페인을 진행한다고 2일 밝혔다. 서울숲 일대에서 열리는 시민 참여형 팝업스토어를 비롯해 기념식, 온라인 퀴즈 이벤트, 건치아동 선발대회 등 다양한 프로그램을 통해 올바른 구강관리 습관의 중요성을 알린다는 계획이다.

영구치는 한 번 나면 평생 사용해야 하는 만큼 평소 꾸준한 관리와 정기적인 치과 검진이 중요하다. 서울시치과의사회는 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 구강건강의 중요성을 접할 수 있도록 매년 구강보건의 날을 전후해 다양한 행사를 이어오고 있다.

메인 행사는 오는 6~7일 이틀간 오전 11시부터 오후 5시까지 '서울숲 레이바이'(lay-by, 서울 성동구 왕십리로 114)에서 열린다. 행사장에서는 구강카메라를 활용한 무료 구강검진·상담이 진행되며, 치과의사가 직접 시민들의 구강 상태를 확인하고 올바른 관리 방법을 안내할 예정이다. 검진 참가자 전원에게는 다양한 구강보건 용품이 제공된다.

시민 참여형 이벤트도 함께 운영된다. 구강보건의 날 캐릭터인 '건토'와 '솔치'를 활용한 다채로운 프로그램과 경품 이벤트가 마련되며, 참가자에게는 캐릭터 굿즈도 증정된다. 구강보건 홍보대사로 위촉된 걸그룹 '오드유스(ODD YOUTH)'가 행사 현장을 찾아 시민들과 함께한다. 오드유스는 특유의 밝고 생기 있는 매력으로 현장 분위기를 한층 끌어올리고, 시민들이 구강보건 캠페인을 보다 친근하고 즐겁게 접할 수 있도록 힘을 보탠다는 계획이다.

서울시치과의사회 대학생 홍보단 '서울덴탈프렌즈' 3기가 직접 기획·운영하는 체험형 부스도 마련돼 눈길을 끈다. 대학생들의 톡톡 튀는 아이디어를 바탕으로 구성된 프로그램을 통해 시민들이 놀이처럼 구강보건 상식을 익힐 수 있도록 했다.

'치아 요정의 집'은 치아 상식 퀴즈와 치아 던지기, 건토·솔치 찾기 미션 등을 수행하며 구강보건 정보를 자연스럽게 익힐 수 있는 체험형 부스다. 미션을 완료할 때마다 고체 가글과 치실, 미니 치약 등을 획득해 자신만의 구강보건 키트(PVC 키링)를 제작할 수 있다.

'구강 대모험: 잃어버린 보물을 찾아서'는 바다 탐험대 콘셉트로 꾸민 체험형 프로그램이다. 참가자들은 '6.9초 문을 열어라!', '구강정밀 OX 탐사', '입 속 보물 건지기 대작전' 등 다양한 미션에 참여하며 올바른 구강관리 습관을 익히게 된다. 미션 완료 시 스탬프가 제공되며, 모든 도장을 획득한 참가자에게는 경품 추첨 기회도 주어진다.

서울시치과의사회는 구강보건의 날인 6월9일 치과의사회관 강당에서 기념식을 개최하고, 구강보건 향상에 기여한 유공자 표창을 진행한다. 이와 함께 현재 심사가 진행 중인 '치아그리기 공모전' 시상식과 건치아동 홍보대사 시상도 함께 열린다.

어린이들의 올바른 구강관리 습관 형성을 독려하기 위한 '건치아동 선발대회'는 지난달 21일 경희대 치과병원에서 최종 심사를 진행했다. 올해 선발된 건치아동들은 '건치아동 홍보대사'로 위촉돼 시민들에게 건강한 구강관리 문화를 알리는 활동에 참여할 예정이다.

매년 시민들의 큰 관심을 받고 있는 '치아사랑 온라인 퀴즈 대잔치'도 오는 6월9일까지 서울시치과의사회 홈페이지를 통해 진행된다. 정답자 가운데 총 690명을 추첨해 커피 상품권을 증정할 예정이다.

신 회장은 "구강건강은 삶의 질과 직결되는 건강관리의 출발점인 만큼, 시민들이 보다 쉽고 친근하게 구강보건의 중요성을 접할 수 있도록 풍성한 이벤트를 준비했다"며 "많은 시민이 현장을 찾아 올바른 구강관리 습관의 중요성을 다시 한번 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.