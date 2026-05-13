손흥민 연봉 무려 165억원, MLS 선수 중 2위…1위는?

대한민국 축구 국가대표팀의 캡틴 손흥민이 MLS 전체 선수 중 연봉 2위를 차지했다. 1위는 살아있는 전설 리오넬 메시였다. 사진은 왼쪽부터 손흥민, 리오넬 메시. /사진=머니투데이 사진 DB, 뉴시스

대한민국 축구 국가대표팀의 캡틴 손흥민(LA FC)이 MLS 전체 선수 중 연봉 2위를 차지했다. 1위는 '살아있는 전설' 리오넬 메시(인터 마이애미)였다.

MLS 선수협회는 12일(현지 시간) 공식 홈페이지를 통해 '2026 연봉 가이드'를 발표했다. 해당 보고서에는 4월 16일 기준 MLS 내 모든 선수의 수입이 담겼다.

보고서에 따르면 손흥민의 연봉은 1110만달러(약 165억원)로 MLS 선수 중 2위에 달했다. 이는 손흥민의 실력과 파급력 모두 책정된 금액으로 파악된다.

손흥민이 LA FC에 입단한 후 구단 SNS(소셜미디어) 조회수는 594% 급증했다. 유니폼 판매량은 세계적인 스타 리오넬 메시와 르브론 제임스를 넘어 전 세계 1위를 기록했다.

경기장 안에서도 독보적인 존재감을 자랑하고 있다. 손흥민은 지난 시즌 중도 합류했음에도 13경기에서 12골 4도움을 기록하며 맹활약했다. 이번 시즌에는 18경기 2골 15도움으로 팀 득점 연계 과정에서 중요 역할을 맡고 있다.

전체 1위는 리오넬 메시가 차지했다. 리오넬 메시의 연봉은 2830만달러(약 422억원)로 손흥민보다 두 배 이상 많았다. 심지어 메시의 총수입은 MLS 30개 구단 중 28개 팀의 전체 연봉 총액을 뛰어넘는 것으로 알려졌다.

이어 △3위 로드리고 데 파울(인터 마이애미, 960만달러) △4위 이르빙 로사노(샌디에이고 FC, 930만달러) △5위 미겔 알미론(애틀랜타 유나이티드, 790만달러) △6위 에밀 포르스베리(뉴욕 레드불스, 600만달러) △7위 샘 서리지(내슈빌 SC, 590만달러) 순이었다.