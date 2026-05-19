"280㎏ 호랑이, 조련사 물고 탈출" 공포의 30분...독일 경찰, 사살

18일(현지 시간) 독일 동부에 위치한 유명 사설 사육장에서 호랑이가 72대 조련사를 물어 중상을 입힌 뒤 탈출했다가 경찰에 사살됐다. 기사 내용과 관련이 없는 자료사진./사진=게티이미지뱅크

독일의 유명 사설 사육장에서 호랑이가 70대 조련사를 물어 중상을 입힌 뒤 탈출했다가 경찰에 사살됐다.

18일(현지 시간) BBC 등 외신에 따르면 전날 독일 동부 라이프치히 인근 슈코이디츠의 한 민간 사육시설에서 호랑이가 탈출하는 사고가 발생했다.

경찰은 이날 낮 12시50분쯤 신고를 받고 현장에 출동했다. 이 시설에서 사육 중이던 잔도칸(Sandokan)이라는 이름의 호랑이 한 마리가 72세 남성을 물고 우리 밖으로 빠져나온 것으로 파악됐다. 잔도칸은 올해 아홉 살로 몸무게가 약 280㎏으로 알려진다.

피해 남성은 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

호랑이는 사육장 밖에서 약 30분 간 배회했다. 경찰은 탈출한 호랑이가 주민에게 추가 피해를 줄 가능성이 있다고 보고 현장에서 사살했다. 당국은 호랑이가 어떻게 우리를 빠져나왔는지, 시설 관리상 문제가 있었는지 등을 조사하고 있다.

사고가 난 시설은 독일에서 '호랑이 여왕'으로 알려진 맹수 조련사 카르멘 찬더가 운영하는 곳이다. 찬더는 과거 서커스 무대에서 호랑이 공연을 해온 인물로, 스스로를 '타이거 퀸'이라고 불러왔다. 이 사육장에는 호랑이 등 맹수 8마리가 있었던 것으로 전해진다.

경찰은 다른 동물은 탈출하지 않았다고 밝혔으며, 시설 안전을 확인하기 위해 드론 수색도 진행할 예정이다. 사고 당일 오후 수의사가 현장에 남아 있던 호랑이들을 확인했다.

독일 현지에선 이 사고로 남은 동물들의 이전 필요성이 제기됐다. 일부 주민은 현지 매체와 인터뷰에서 "동물들이 적절한 환경에서 사육되지 않았다"고 말했다. 동물권 단체 페타 역시 개인이 위험한 야생동물을 사육하는 문제를 지적하며 더 엄격한 규제가 필요하다고 촉구했다.

앞서 찬더는 동물 사육 환경을 둘러싸고 여러 차례 비판을 받아왔다. 그는 2022년 이후 서커스 공연에 동물을 출연시키지 못했으며, 더 넓은 사육 공간을 마련해야 한다는 압박을 받아왔다. 지난해에는 허가를 받지 않고 20유로(한화 약 3만4000원)를 받아 동물을 관람시켜 준 혐의로 법정에 서기도 했다. 찬더는 당시 호랑이 먹이 등이 한 달에 4500유로(약 780만원) 가량이 들어 경제적 어려움을 겪고 있다고 주장했다.

찬더의 이름을 내건 웹사이트에는 호랑이 만지기 체험 행사와 여러 마리의 호랑이가 소개돼 있었으며, 이 가운데 일부는 이미 폐사한 것으로 전해졌다.

이번 사고로 독일에서는 민간 시설의 맹수 사육을 어디까지 허용해야 하는지를 둘러싼 논란이 다시 불거지고 있다. 동물권 단체들은 "사람에게도, 동물에게도 위험한 구조"라며 남은 호랑이들을 전문 보호시설로 옮겨야 한다고 주장하고 있다.