순식간에 뚜껑 열린 맨홀 속으로…50대 여성, 뉴욕 한복판 추락 사망

뉴욕 명품거리서 50대 여성 사망
"대형 트럭 지나가며 맨홀 뚜껑 밀린 듯"
미국 뉴욕 한복판에서 50대 여성이 열린 맨홀 아래로 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
20일(현지 시간) 뉴욕포스트와 BBC 등에 따르면 사고는 전날 밤 뉴욕 맨해튼 미드타운 5번가 인근에서 일어났다. 피해자는 56세 여성 도니케 고차이로, 차량을 세운 뒤 차에서 내리던 중 도로 위 열린 맨홀 아래로 떨어진 것으로 전해졌다.
경찰은 여성이 오후 11시 30분쯤 이스트 52번가 부근에 주차한 뒤 이동하다 사고를 당한 것으로 파악했다. 현장에 출동한 구조대가 곧바로 여성을 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌다.
사고가 난 곳은 명품 브랜드 매장과 고급 상점이 밀집한 뉴욕 대표 상권이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 소유의 '트럼프 타워'와도 가까운 거리다.
현지 전력업체 콘 에디슨은 사고 직전 대형 트럭이 맨홀 덮개를 지나가면서 뚜껑이 밀려난 정황이 포착됐다고 밝혔다. 업체 측은 CCTV 영상을 확인한 결과, 사고 10여분 전부터 맨홀 덮개가 제 위치를 벗어나 있었던 것으로 보인다고 설명했다.
에디슨은 "흔한 경우는 아니지만 무거운 차량 충격으로 맨홀 덮개가 움직일 수 있다"며 정확한 사고 경위를 조사하고 있다고 전했다.
현장을 목격한 한 시민은 뉴욕포스트 인터뷰에서 "여성이 차에서 내린 직후 그대로 아래로 사라져 급히 경찰에 신고했다"며 "추락 깊이는 약 3~5m 정도로 보였다"고 말했다.
유가족은 현장 주변에 안전 콘이나 경고 표지판 등 기본적인 통제 장치조차 없었다고 주장했다. 경찰은 현재 정확한 사고 원인과 관리 책임 여부 등을 조사 중이다. 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있으며, 구체적인 사인은 검시 결과를 통해 확인될 예정이다.