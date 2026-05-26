'농축우라늄 반출' 고수하던 트럼프 "이란에서 폐기할 수도"

도널드 트럼프 미국 대통령/AFPBBNews=뉴스1

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 농축우라늄을 이란 내에서나 제3국에서 처리하는 방안을 수용할 수 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 "농축우라늄(핵먼지!)은 즉시 미국에 인계돼 본국에서 폐기되거나, 가능하다면 이란 이슬람공화국과 협력·조율 하에 현지 또는 기타 용인할 수 있는 장소에서 미국원자력위원회(AEC) 또는 그에 준하는 기관의 참관하에 폐기될 것"이라고 말했다.

그간 트럼프 대통령은 이란의 농축우라늄을 미국이 직접 회수해 폐기해야 한다는 강경한 입장을 고수해왔으나 이제는 이란 내에서 폐기하는 대안도 수용할 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 미국과 이란 간 협상에서 막판 줄다리기가 이어지는 가운데 트럼프 대통령이 핵심 쟁점인 이란의 농축우라늄 처리 문제에서 유연성을 보이면서 돌파구가 마련될지 주목된다.

국제원자력기구(IEAE)에 따르면 이란은 약 440kg의 60% 농축 우라늄을 보유하고 있다. 이는 추가 농축 시 핵무기 10개를 제조할 수 있는 분량이다. 이란의 농축 우라늄 비축분 대부분은 이스파한 핵 시설 지하에 매몰되어 있는 걸로 추정된다.