'600억' 금괴·롤렉스 쏟아졌다...전직 CIA 간부, 대범한 횡령

기사 참고 이미지 /사진=임종철 디자인기자

미국 중앙정보국(CIA)의 전직 고위 간부가 허위 해군 대령 신분을 만들어 약 7만7000달러(한화 약 1억1500만원)의 부당 군 휴가 수당을 챙긴 혐의로 수사를 받던 중, 미국 연방수사국(FBI)이 그가 빼돌린 600억원 상당의 현금과 물품을 발견하는 사건이 발생했다.

27일(현지 시각) 미국 뉴욕포스트 등은 FBI가 전직 CIA 고위 관료인 데이비드 러시의 버지니아주 자택을 압수 수색을 하던 중 금괴 303개와 명품 롤렉스 시계 30여개, 현금 200만달러(약 31억원) 등 총 4000만달러(한화 약 600억원) 상당의 자산을 발견했다고 보도했다.

러시는 얼마 전까지 CIA에서 고위 행정직 간부로 일했던 인물이다.

조사 결과 그는 지난해 11월부터 올해 3월 사이 "업무용 경비로 쓰겠다"며 막대한 양의 금괴와 외화를 요청한 것이 밝혀졌다.

이후 내부 감사에서 이 자산들이 정보국 보관소에서 감쪽같이 사라진 사실이 확인됐고, 이를 수상히 여긴 CIA 국장이 즉시 사건을 FBI에 넘기면서 수사가 시작됐다.

FBI는 자택을 수색하기 전 러시의 사무실 개인 금고를 먼저 확인했으나 그가 받아 간 자금 중 아주 적은 일부만 남아 있을 뿐이라고 알렸다. 나머지 자금은 이미 빼돌려진 상태였다.

이 밖에도 러시는 학력과 군 경력을 허위로 조작해 정부를 상대로 군 휴가 수당을 부당 수령한 혐의로 기소된 상태다. 그는 1997년 미 해군에 입대해 2015년 명예 제대한 뒤 어떠한 미군 조직에도 복무하지 않았으나 전역 후에도 자신이 현역 해군 대위인 것으로 꾸며 고위 임원 급여를 받고 동시에 7만7000달러(약 1억1600만원)에 달하는 군 휴가 수당까지 가로챈 것으로 조사됐다.

러시는 추가로 미 공군 및 해군 시험비행 학교(Test Pilot School)를 수료했다고 주장했으나 미국 연방항공청(FAA)과 군 기록에 따르면 그는 조종사 면허조차 없고 실제로는 IT 기술자 등으로 근무했던 것으로 드러났다.

현재 그는 FBI 측에 구금된 상태다.