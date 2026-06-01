안산시, 반월·시화산단에 '환경경영포인트제' 시행

안산시청 전경./사진제공=안산시

경기 안산시가 산업단지 내 환경오염물질 배출사업장의 자율적인 환경개선 활동을 유도하고 친환경 산업단지 조성을 위해 '환경경영포인트제'를 시행한다고 1일 밝혔다.

환경경영포인트제는 사업장의 자율적인 환경시설 개선과 오염저감 활동에 포인트를 부여하고, 적립된 포인트에 따라 다양한 인센티브를 제공하는 제도다.

신청 대상은 반월·시화산업단지 내 안산시 관할 환경오염물질(대기·폐수·악취) 배출사업장이다. 포인트는 △환경관리 전담부서(팀)구성 △노후 환경시설 개선 △오염물질 배출농도 저감 및 자율점검 실시 △환경관리인 교육 이수 △환경 관련 협의회 참석 등 환경관리 역량 강화와 시설 개선 활동에 대해 부여된다. 사업장은 관련 증빙자료를 제출하면 심사를 거쳐 포인트를 적립 받게 된다.

적립된 포인트는 환경 관련 법규(대기·폐수·악취) 위반 중 고의성이 없는 경우 최대 50% 범위에서 과태료 감경 인센티브로 활용할 수 있다. 또한 우수 포인트 적립 사업장은 '우수환경기업'으로 선정해 안산시장 표창 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

참여 방법 등 자세한 사항은 안산시청 누리집(분야별정보-환경-공지사항)에서 확인할 수 있다.

김운학 산업지원본부장은 "환경경영포인트제가 기업의 자율적인 환경개선 문화 확산과 산업단지 환경오염 예방에 도움이 되길 바란다"면서 "기업과 행정이 함께 협력해 친환경 산업단지 조성과 지속가능한 환경관리 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.