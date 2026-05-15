강원랜드, 정선 어르신에 도시락 나눔…1인 가구 200곳 전달

강원랜드 임직원들이 정선지역 1인가구 어르신들에게 사랑의 도시락을 전달했다. /사진제공=강원랜드

강원랜드(16,300원 ▲80 +0.49%)는 5월 가정의 달을 맞아 정선지역 1인 가구 어르신들을 위한 '사랑의 도시락 나눔 봉사활동'을 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 활동은 지난해 1월 강원랜드와 정선지역자활센터가 체결한 '하이원리조트 잔식 기부 업무협약'의 일환으로 추진됐다. 협약에는 호텔 잔식 기부 체계를 구축해 지역 결식 문제 해결에 나서고, 임직원 봉사활동을 통해 지역 상생을 실천한다는 내용이 담겼다.

이날 봉사활동에는 하이원리조트 5성급 호텔 셰프를 비롯한 강원랜드 임직원 20여명이 참여했다. 참가자들은 호텔 식재료를 활용해 돼지갈비찜과 닭다리 바비큐 구이 등 도시락 200인분을 직접 조리했다.

완성된 도시락은 14~15일 정선지역 내 1인 가구 어르신 200가구에 전달됐다. 강원랜드는 어버이날이 포함된 가정의 달을 맞아 지역 어르신들의 안부를 살피고 이웃사랑을 실천하기 위해 이번 활동을 마련했다고 설명했다.

전제만 강원랜드 ESG상생본부장 직무대행은 "이번 도시락 나눔 봉사활동은 지역사회와 약속한 나눔을 직접 실천하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 지역 유관기관과 협력해 이웃들에게 나눔의 손길을 전하고 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.