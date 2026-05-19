놀유니버스, 10만 규모 음악 페스티벌 연다…"NOL 고객은 무료"

NOL 페스티벌 공식 포스터. /사진제공=놀유니버스

놀유니버스(NOL UNIVERSE)가 국내 최대 규모 실내 뮤직 페스티벌 'NOL 페스티벌'을 개최하며 고객 체험형 콘텐츠 확대에 나선다. 놀유니버스가 자체 뮤직 페스티벌을 선보이는 것은 이번이 처음이다.

놀유니버스는 19일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 'NOL 페스티벌 미디어 데이'를 열고 NOL 페스티벌 개최를 공식 발표했다.

이수진 야놀자 총괄대표는 환영사를 통해 "야놀자 그룹과 놀유니버스는 여행을 넘어 여가와 문화 활동까지 고객들이 지금보다 10배 더 쉽고 편하게 즐길 수 있는 세상을 만들 수 있도록 진화하고 있다"며 "대한민국을 행복한 놀이터로 만들고자 NOL 페스티벌을 준비했다"고 말했다.

행사는 오는 10월 17~18일 경기도 고양시 킨텍스(KINTEX) 제2전시장에서 열린다. 약 10만명이 참여하는 국내 최대 규모 실내 음악 페스티벌로 꾸려질 예정이다.

놀유니버스는 관람객이 취향에 따라 무대를 선택해 즐길 수 있도록 슈퍼라이브 스테이지, K팝 스테이지, EDM(일렉트로닉댄스뮤직) 스테이지 등 3개 콘셉트의 무대를 동시에 운영한다. 세대와 장르를 아우르는 공연 구성으로 다양한 관람층을 겨냥했다는 설명이다.

이날 공개된 1차 라인업에는 god와 넬, 이무진, 우즈, 하성운, 엔믹스, 하츠투하츠 등이 이름을 올렸다. 글로벌 EDM 아티스트 앨런 워커와 김하온, 나우아임영도 참여한다.

놀유니버스는 고객들이 부담 없이 축제를 즐길 수 있도록 NOL 고객 대상 무료 초청 방식으로 행사를 운영한다. 고객은 다양한 미션 참여와 NOL 서비스 이용 등을 통해 응모권을 획득할 수 있다. 일부 스테이지는 특정 아티스트 공연이나 장르 무대를 집중적으로 즐길 수 있도록 유료 티켓 형태로 운영된다. 응모와 예매는 다음달 8일부터 공식 홈페이지와 SNS(소셜미디어) 등을 통해 진행된다.

이번 페스티벌은 단순 공연을 넘어 고객과 브랜드가 직접 만나 연결되는 경험에 초점을 맞췄다. 공연 관람뿐 아니라 현장 프로그램과 체험 요소 등을 통해 고객이 축제를 함께 만들어가는 참여형 콘텐츠로 구성한다는 설명이다.

이철웅 놀유니버스 대표는 "온라인 공간에서 여행, 공연, 레저, 항공 등 다양한 즐거움을 연결해온 것에 이어 이제는 고객과 직접 만나고 함께 경험하는 축제를 마련해 그 가치를 확장하고자 한다"며 "NOL 페스티벌을 통해 누구나 마음 편히 즐길 수 있는 새로운 놀이 문화를 만들어가겠다"고 말했다.