강원랜드, 감사원 자체감사 평가 '최우수기관'…4년 연속 A등급

강원랜드 전경. /사진제공=강원랜드

강원랜드(15,760원 ▼190 -1.19%) 감사위원회는 '2026년 감사원 자체감사활동 심사평가(2025년 실적)'에서 공기업군 31개 중 2위로 최우수기관에 선정돼 4년 연속 A등급을 달성했다고 19일 밝혔다.

감사원 평가는 공공기관의 자체감사활동운영의 적정성 제고와 내부통제제도의 내실화를 도모하기 위해 실시하고 있다. 감사인 전문성, 감사기획 및 수행 능력, 감사보고서 품질, 내부통제 강화 노력 등을 평가하고 있다.

이번 평가에서 강원랜드는 감사보고서 품질, 내부통제 강화 노력 등에서 타 기관 대비 높은 점수를 받았다. 강원랜드 측은 이번 결과에 대해 관행적으로 이루어진 적발 건수를 늘리는 기존 방식에서 벗어나 IT(정보기술) 기반의 상시 모니터링 등 사전예방 기능 강화, 컨설팅 중심의 감사 전환, 내부통제 거버넌스 및 협업체계 강화 등에 집중한 결과로 분석하고 있다.

안광복 강원랜드 상임감사위원은 "4년 연속 A등급 달성은 단순 적발 건수보다 내부통제 체계 고도화와 사전 예방 기능 강화 측면에서 우수성을 인정받은 결과"라고 말했다.