K드라마 타고 뜨는 캐나다…교원투어, '완전 일주 11일' 출시

스티븐 애비뉴. /사진제공=교원투어

교원투어 여행이지는 캐나다 여행 수요 증가에 맞춰 캐나다 전역을 둘러볼 수 있는 '캐나다 완전 일주 11일' 패키지를 선보인다고 29일 밝혔다.

캐나다는 최근 K드라마 촬영지로 주목받으며 여행객들의 관심이 높아지고 있다. 밴쿠버 등 주요 도시를 잇는 항공 노선 확대와 맞물려 여행 수요도 꾸준히 증가하는 추세다.

실제 교원투어가 올해 1월부터 지난달까지 자사 캐나다 패키지 예약률을 분석한 결과, 전년 동기 대비 81% 증가한 것으로 나타났다.

이번 상품은 밴쿠버 입국, 토론토 출국의 다구간 일정으로 구성해 캐나다 서부와 동부를 효율적으로 둘러볼 수 있도록 설계했다. 밴쿠버를 시작으로 로키 산맥과 캘거리 등 서부 지역을 여행한 뒤 토론토, 오타와, 몬트리올, 퀘벡 등 동부 주요 도시를 차례로 방문한다.

밴쿠버에서는 도심 관광과 함께 밴프 국립공원 등 캐나다 로키의 대표 자연 명소를 둘러본다. 캘거리에서는 글로벌 흥행 드라마 촬영지로 알려진 스티븐 애비뉴와 보리유 가든스 등을 방문하는 일정이 포함됐다.

동부 지역에서는 퀘벡의 대표 관광지인 샤토 프롱트낙 호텔과 뒤프랭 테라스, 쁘띠 샹플랭 거리를 찾는다. 특히 유네스코 세계문화유산인 올드 퀘벡 내 호텔 숙박 일정도 마련했다.

이와 함께 나이아가라 폭포 관광과 시티 크루즈 체험, 나이아가라 폴스 와이너리 방문 일정도 포함해 캐나다의 대표 관광 콘텐츠를 폭넓게 경험할 수 있도록 했다. 해당 패키지 가격은 669만9000원부터다.

교원투어 관계자는 "과거에는 여러 국가를 짧게 방문하는 여행이 주를 이뤘다면 최근에는 한 국가를 깊이 있게 경험하려는 수요가 늘고 있다"며 "여행 트렌드 변화에 맞춰 일주 상품 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.