재개봉 명작부터 웰메이드 호러까지…롯데시네마, 6월 단독 개봉 라인업 공개

롯데시네마가 6월 한 달간 다채로운 장르의 영화를 극장에서 선보이는 단독 개봉 '롯시픽' 라인업을 공개했다.

롯데시네마는 애니메이션, 로맨스, 호러 등 전 세대 관객을 겨냥한 단독 개봉작 4편을 순차적으로 상영한다고 28일 밝혔다.

가장 먼저 6월 3일에는 덴마크 동화를 원작으로 한 어드벤처 애니메이션 '맘보 점보'가 개봉한다. 마법 버섯을 먹고 거대해진 아기 하마의 이야기를 유쾌하게 그린 작품으로, 국내 성우진의 더빙과 오리지널 사운드트랙(OST)을 더해 가족 관객을 공략한다.

이어 6월 4일에는 로맨스 명작 '노트북'이 재개봉한다. 실화를 바탕으로 한 라이언 고슬링과 레이첼 맥아담스 주연의 로맨스 영화로, 재개봉 소식만으로 멜로 장르 팬들의 주목을 받고 있다.

6월 14일에는 인기 게임 IP(지식재산권)를 활용한 첫 극장판 애니메이션 '메이플스토리: 디어 마이 히어로(DEAR MY HERO)'가 단독 개봉한다. 시그너스 기사단의 신병 아이단의 여정을 담았으며, 30분의 러닝타임으로 제작돼 유저들과 일반 관객이 부담 없이 즐길 수 있도록 구성했다.

마지막으로 6월 24일에는 미스터리 서스펜스 공포 영화 '패신저'가 상영된다. 영화 '제인 도'를 연출한 안드레 외브레달 감독의 신작으로, 예고편 공개 이후 호러 장르 팬들 사이에서 기대를 모으고 있는 작품이다.

롯데시네마 관계자는 "6월 극장에서 다채로운 즐거움을 만끽할 수 있도록 애니메이션부터 공포까지 탄탄한 단독 개봉 라인업을 준비했다"라며 "오직 롯데시네마에서만 만날 수 있는 특별한 작품들과 함께 시원하고 즐거운 여가를 보내시길 바란다"고 전했다.