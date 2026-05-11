공공과제 AI로 해법 찾아줄 스타트업 없나요?…중기부, 챌린지 개최

한성숙 중소벤처기업부 장관이 4월 17일 경상남도 진주시 경상국립대학교에서 열린 모두의 창업 프로젝트 확산을 위한 간담회에서 모두의 창업 프로젝트를 소개하고 있다. 기사내용과 무관./사진=뉴스1(중기부 제공).

중소벤처기업부가 공공과제를 인공지능으로 해결할 스타트업을 찾는다.

중기부는 공공기관이 출제한 과제를 인공지능을 활용해 해결하는 '제2회 AI+ OpenData(오픈데이터) 챌린지'에 참가할 창업기업을 오늘부터 6월 5일까지 모집한다고 11일 밝혔다. 챌린지에 관심 있는 창업기업을 대상으로 오는 12일에 설명회도 진행한다.

중기부에 따르면 올해 2회차를 맞은 이번 챌린지는 공공기관이 사용하는 현장 데이터를 인공지능 창업기업에 개방해 국민 생활에 도움이 되는 인공지능 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

이번 챌린지에서는 6개 과제가 출제됐으며 과제 유형은 계약 연계형과 일반형으로 나뉜다.

계약 연계형은 △정책자금 융자 신청서 자동 생성(중소벤처기업진흥공단) △소상공인 금융지원 의사결정 모델(소상공인시장진흥공) △창업기업 성장 이력 생성 인공지능 모델(창업진흥원) 과제고, 일반형은 △정책 효과 예측 분석(중소벤처기업연구원) △혁신성장산업 영위기업 자동판별 서비스(기술보증기금) △시장진출 전략 추천(중진공·한국중소벤처기업유통원) 과제다.

챌린지는 서류심사, 본선, 최종평가 3단계로 진행된다. 서류심사를 통해 본선에 진출할 30개사(과제별 5개사)를 선발한다.

본선에 진출한 30개 창업기업은 과제별 데이터 정보를 제공받아 본격적으로 인공지능 모델 개발에 착수하게 된다.

또 기업의 기술개발을 돕기 위해 각 기업에 개발·실증 자금 2000만원을 지원하고 그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능 솔루션 개발에 필요한 기반도 제공한다.

최종 평가는 대면 평가(전문가 평가) 뿐만 아니라 소상공인과 중소기업 관계자로 구성된 사용자 체험단의 평가 결과를 함께 반영한다. 각 과제당 1개사씩 총 6개 우승기업이 최종 선정된다.

계약 연계형 과제 3개 우승기업이 개발한 인공지능 솔루션은 출제 기관과의 구매 계약을 통해 실제 공공 서비스 현장에 도입된다.

아울러 과제 유형에 관계없이 우승기업 6개사에는 각 1억원의 상금이 지급된다. 우승기업은 창업패키지, 초격차 프로젝트, 기술혁신 연구개발(R&D) 등 지원사업 선정 시 우대받게 된다.

한성숙 중기부 장관은 "이번 챌린지는 공공데이터와 창업기업의 최첨단 인공지능 기술이 만나 행정 서비스를 획기적으로 개선하는 계기가 될 것"이라며 "역량있는 인공지능 분야 창업기업들이 마음껏 실력을 발휘할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

한편 참가를 희망하는 창업기업은 K-스타트업 누리집(www.k-startup.go.kr)을 통해 신청할 수 있다.