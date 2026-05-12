기보, 농협은행과 미래전략산업·중동전쟁 피해 지원…총 3천억원 규모

이재필 기보 이사(왼쪽에서 세번째)와 엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장(왼쪽에서 두번째)을 포함한 협약참석자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다./사진=기보 제공.

기술보증기금이 미래전략산업과 중동전쟁 피해 기업 지원을 위해 3000억원 규모의 정책자금 지원에 나선다.

기보는 지난 11일 부산 본점에서 NH농협은행과 'AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약' 및 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용 금융지원 업무협약'을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 첨단기술을 활용하는 미래전략산업 분야 중소기업의 혁신성장을 지원하고 중동전쟁 등 글로벌 정세 불안으로 어려움을 겪는 중소기업의 자금 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

생산적 금융지원 협약에 따라 기보는 미래전략산업 육성을 위해 농협은행의 특별출연금 35억원과 보증료지원금 15억원을 기반으로 총 1770억원 규모의 협약보증을 공급한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 △인공지능(AI) △바이오(Bio) △문화콘텐츠(Contents&Culture) △방산(Defense) △에너지(Energy) △첨단제조(Factory) 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기업이다.

또 포용 금융지원 협약에 따라 기보는 중동전쟁 피해기업 지원을 위해 농협은행의 특별출연금 20억원과 보증료지원금 10억원을 기반으로 총 1400억원 규모의 협약보증을 공급한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 △중동 직접 수출(예상)기업 △중동산 원유 공급망 차질로 피해를 입은 원자재 수요기업 △중동전쟁에 따른 경제여건 악화로 경영애로를 겪는 기업 △기타 은행이 추천하는 기업 등이다.

위 두 건의 협약에 따라 기보는 △보증비율 상향(85%→100%, 3년간) △보증료 감면(0.2%p~0.4%p↓, 3년간)의 우대를 지원하고 농협은행은 △보증료 지원(0.5%p~0.7%p, 2년간) 등의 혜택을 제공한다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 △첨단전략산업 영위 기업에 대한 우대 보증 및 대출 지원 △중동전쟁에 따른 수출입 관련 피해를 입은 중소기업의 일시적 경영애로 해소를 위한 지원 기반 마련 등의 협력을 추진해 나갈 방침이다.

이재필 기보 이사는 "이번 협약이 미래전략산업 분야 기업의 경쟁력 강화와 중동전쟁으로 어려움을 겪는 중소기업의 경영 안정에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "기보는 앞으로도 생산적 금융 확산으로 대한민국 중소기업의 성장과 첨단기술의 발전을 적극적으로 지원하고 대외 요인에 의해 일시적 애로를 겪는 기술중소기업이 안정적으로 사업화를 추진할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.