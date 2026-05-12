위기징후 조기 포착~재기지원까지…'위기알림톡' 시행 한달 '순항 중'

알림톡 실제 사례./이미지=중기부.

중소벤처기업부가 소상공인의 경영 위기를 선제적으로 관리하고 재기를 돕기 위해 지난 3월 31일 도입한 '소상공인위기 알림톡' 서비스가 시행 한 달 만에 높은 호응을 얻고 있다.

12일 중기부에 따르면 최근 경기 침체와 비용 부담 증가 등으로 경영 어려움이 가중되고 있는 소상공인 가운데 생업에 집중하느라 본인의 위기 상황을 제때 인지하지 못하거나 기관별로 분산된 지원 정책에 접근하는 데 어려움을 겪는 사례가 많았다.

이에 중기부는 고위험 차주, 연체 차주, 폐업 차주 등을 대상으로 경영진단, 채무조정 등 맞춤형 정책 정보를 제공하는 '위기알림톡'을 발송하고 재기 지원 프로그램까지 연계하는 지원 체계를 마련했다.

서비스 시행 첫 달 동안 총 7만5000건의 알림톡이 발송됐다. 이 가운데 민간은행 5개사가 발송한 2만6000건이 포함됐다. 중기부는 오는 6월까지 참여 은행을 17개 민간은행으로 확대해 보다 촘촘한 위기관리 체계를 구축할 계획이다.

특히 이번 사업은 공공과 민간이 협력해 정보 사각지대에 놓인 소상공인까지 지원 체계 안으로 연결했다는 점에서 의미가 크다. '위기에 놓인 소상공인이 회복과 재기의 적기를 놓치지 않도록 선제 대응 기반을 마련했다'는 평가를 받고 있다.

위기 유형별로는 연체 차주가 약 5만5000건으로 가장 많았다. 폐업 차주 1만4000건, 고위험 차주 6000건이 뒤를 이었다. 중기부는 위기 유형에 따라 경영진단, 재기지원 등 맞춤형 정책 정보를 함께 제공하고 있다.

위기알림톡을 받은 소상공인의 4월 말 기준 누적 상담 건수는 약 3500건으로 집계됐다. 상담 내용은 상환·대출·보증 등 금융 분야 상담이 60%로 가장 큰 비중을 차지했다.

경영개선·폐업·재창업·취업 등 재기지원 상담은 40%로 나타났고 이를 통해 위기 소상공인들이 자금 문제를 가장 큰 어려움으로 느끼고 있는 것으로 분석됐다.

기관 간 복합연계 지원도 활발히 이뤄지고 있다. 소상공인시장진흥공단과 신용회복위원회, 서민금융진흥원 간 데이터 연계를 통해 채무조정과 정책 지원을 함께 제공한 사례도 1160건에 달한다.

복합연계지원은 상담 과정에서 타 기관의 지원이 추가로 필요한 경우 정보통신망을 통해 대상자 정보를 관련 기관에 전달하고 해당 기관이 후속 상담 및 지원을 연계하는 방식이다.

또 중기부는 후속지원도 본격 추진하고 있다. 위기알림톡 수신자를 대상으로 2026년 추경예산을 활용해 경영진단, 멘토링, 사업정리컨설팅, 점포철거비 지원 등을 약 246억원 규모로 지원한다. 해당 지원은 2026년 4월 30일부터 예산 소진 시까지 운영된다.

서울 관악 새출발지원센터 관계자는 "센터를 찾는 상담자 가운데 20~30%가 위기알림톡을 받고 방문하고 있다"고 말했다.

재기를 준비 중인 소상공인들도 "위기알림톡이 재기 과정의 이정표 역할을 해 막막함을 덜 수 있었다", "알림톡을 받고 나서야 재기지원 사업을 알게 됐다", "폐업 이후 방향에 대한 안내를 받아 심리적으로 안정을 얻었다" 등 위기알림톡이 재기 준비에 실질적인 도움이 됐다는 반응을 보였다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 "위기알림톡은 단순한 안내 메시지를 넘어 위기 소상공인을 회복과 재기 지원체계로 연결하는 선제적 현장형 안전망"이라며 "앞으로도 현장의 목소리를 지속 반영해 위기 대응부터 재도약까지 촘촘히 지원하는 '원스톱 재기지원 체계'를 더욱 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.