중진공-LG엔솔, K-배터리 미래 이끌 유망 중소벤처기업 발굴 나선다

중소벤처기업진흥공단 전경./사진=머니투데이 DB.

중소벤처기업진흥공단(중진공)이 LG에너지솔루션(LG엔솔)과 손잡고 배터리 산업의 혁신을 주도할 유망 중소벤처기업을 발굴한다.

중진공은 LG엔솔과 함께 유망 중소벤처기업 발굴을 위해 'K-배터리 오픈 이노베이션(OSS, Open Submission for Start-up)' 프로그램을 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 기존 협력 관계를 넘어 역량 있는 비협력사를 대상으로 배터리 분야의 초격차 기술을 발굴한다는 점에서 의미가 크다. 양 기관은 민관 협업을 통해 대기업의 기술 수요와 중소벤처기업의 혁신 솔루션을 연결하고 정책을 지원하는 '동반성장 협력 모델'을 구축한다는 계획이다.

공모 분야는 LG엔솔에서 배터리 산업 혁신을 위해 제시한 전략 과제로 △공정불량 검출 기술 △배터리 상태 실시간 진단 예측 시스템 △차세대 공정·설비 기술 △배터리 셀 저항 감소 기술 등 총 4개 분야다.

최종 선정된 기업에는 LG엔솔과의 공동 기술 검증(PoC) 기회가 제공된다. 이후 사업화 가능성이 확인될 경우 지분 투자 협의 등 후속 협력이 검토될 예정이다. 중진공은 정책자금 및 민간의 지역선도기업 대출 등을 연계해 선정기업의 성장을 도울 예정이다.

신청 기간은 이날부터 6월 12일 오후 6시까지며 중진공 누리집을 통해 공고문을 확인한 후 전용 이메일([email protected])로 신청하면 된다.

김제영 LG엔솔 전무(CTO)는 "배터리 산업은 기술 경쟁의 속도가 매우 빠른 만큼 외부 혁신과의 협력이 필수적"이라며 "오픈 이노베이션을 통해 국내 유망 중소벤처기업과 함께 배터리 산업 기반을 강화하고 글로벌 시장 주도권을 확보할 것"이라고 밝혔다.

반정식 중진공 지역혁신이사는 "대기업에는 혁신 기술 확보를, 중소벤처기업에는 실질적인 사업화 기회를 제공하는 것이 이번 프로그램의 핵심"이라며 "앞으로도 대·중소기업 간 상생협력의 가교 역할을 충실히 수행해 지역 경제의 활력을 제고하고 신산업 생태계를 조성하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편 지난 4월 발표된 공공기관 동반성장평가 결과 중진공은 최우수 등급을 획득했다. 중소벤처기업부 산하 기관 중 유일하게 4년 연속 최우수 등급을 달성해 동반성장 대표기관으로서의 입지를 확고히 하고 있다.