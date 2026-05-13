구윤철, 허리펑 中 부총리와 만찬…올해 한중 경제장관회의 열기로

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(사진 왼쪽)이 허리펑 중국 국무원 부총리와 만나 기념촬영하고 있다/사진=구윤철 부총리 X 계정

한국과 중국의 재무장관이 올해 안에 중국에서 한중 경제장관회의를 개최한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 13일 X(옛 트위터)에 올린 글에서 "어제(12일) 인천에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 만찬을 함께 하며 중동 상황 등 최근 경제현안과 한중 경제협력 방안에 대해 의견을 교환했다"고 밝혔다.

이어 "한중이 첨단산업, 공급망, 디지털·그린 대전환을 중심으로 경제협력을 강화하고 한중 FTA(자유무역협정) 서비스·투자 후속협상도 가속화 하자는 데 공감했다"며 "이를 구체화하기 위해 올해 안에 중국에서 한중 경제장관회의를 개최할 계획"이라고 말했다.

구 부총리는 "앞으로도 베선트 (미국 재무부) 장관, 허 부총리와 더 긴밀히 소통하며 한미·한중 경제협력 강화와 상호 신뢰 증진을 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관과 허리펑 부총리는 미중 정상회담 사전 협의를 위해 한국을 방문했다. 이날 오전에는 이재명 대통령이 베선트 장관, 허 부총리를 잇달아 접견했다. 구 부총리도 접견장에 배석했다.