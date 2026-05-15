"코스피 7000? 일단 팔자" 외국인 자금 줄줄…순유출폭은 줄었다

14일 서울 영등포구 여의도 KB국민은행 스마트딜링룸에서 직원들이 업무를 하고 있다./사진제공=뉴시스

중동 지역 지정학적 리스크(위험)에 대한 경계감 등으로 외국인 투자자들의 국내 증권투자자금이 3개월 연속 순유출을 기록했다. 다만 미국-이란 간 휴전 합의 이후 투자심리가 일부 회복되며 순유출 폭은 크게 줄었다.

한국은행이 15일 발표한 '2026년 4월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 4월 외국인의 국내 증권투자자금은 21억3000만달러 순유출을 기록했다.

지난 2월(-77억6000만달러)과 3월(-365억5000만달러)에 이어 3개월 연속 순유출이다. 국내 주가 상승에 따른 차익실현 매도가 이어진 데다 중동 전쟁 리스크 확대에 따른 위험회피 심리가 이어진 영향으로 풀이된다.

다만 순유출폭은 크게 감소했다. 한은은 "지난달 7일 미·이란 간 휴전 합의 이후 투자심리가 일부 회복되면서 순유출폭이 크게 축소됐다"고 설명했다.

구체적으로 외국인 주식자금은 26억3000억달러 순유출됐다. 반면 채권자금은 5억5000만달러 순유입됐다.

4월 중 원/달러 환율은 하락 전환했다. 3월 말 1530.1원까지 오른 원/달러 환율은 4월 말 1483.3원으로 내렸다. 미국과 이란간 종전협상 진전 기대와 엔화 강세 중으로 4월 중 1450원대까지 하락한 원/달러 환율은 종전 기대 축소와 외국인의 국내 주식 순매도 등의 영향으로 다시 1490원대로 올라섰다.

환율 변동성은 전월 대비 축소됐다. 4월 중 원/달러 환율의 일평균 변동폭은 8.9원으로 3월(11.4원)보다 줄었다. 변동률도 0.76%에서 0.59%로 축소됐다.

대외 외화차입 여건을 살펴보면 단기 대외차입 가산금리는 14bp(1bp=0.01포인트)에서 19bp로 상승했다. 중장기 가산금리는 37bp에서 45bp로 올랐다. 신용부도스왑(CDS) 프리미엄은 30bp에서 31bp로 상승했다.