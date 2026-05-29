중국 추격에도 버틴 한국 비IT 수출…"독일·일본보다 선방"

서울 중구 한국은행 /사진=최민경

글로벌 AI 투자 확대에 힘입어 반도체 등 IT 수출은 호조를 이어가고 있지만, 비IT 수출은 중국과의 경쟁 심화와 미국 관세정책 영향으로 부진한 흐름을 보이고 있다. 다만 한국의 비IT 수출 경쟁력은 주요 제조강국인 독일·일본과 비교하면 상대적으로 양호한 것으로 나타났다.

한국은행이 29일 발표한 '비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가' 보고서에 따르면 한국의 글로벌 비IT 중화학공업 제품 시장 점유율은 2019년 3.9%에서 2024년 4.0%로 사실상 제자리를 유지했다.

같은 기간 중국은 2019년 11.0%에서 14.6%로 3.6%포인트 상승했다. 또 다른 제조강국인 독일은 12.4%에서 11.1%로, 일본은 6.9%에서 5.6%로 각각 하락했다.

부문별로 보면 한국은 철강제품과 기계류에선 점유율이 소폭 낮아졌지만 수송장비와 기타 부문에서는 점유율이 상승했다. 중국은 화공품·철강·기계·수송장비 등 전 분야에서 점유율을 확대했다.

한은은 특히 한국이 고기술 비IT 품목에서 상대적으로 경쟁력을 유지했다고 평가했다.

제품복잡성지수(PCI)를 기준으로 기술수준을 나눠 분석한 결과, 2020~2024년 한국의 고위 기술 품목 수출 증가율은 연평균 6.8%로 나타났다. 이는 세계 평균(6.0%)과 독일(5.2%), 일본(2.3%)을 웃도는 수준이다. 중국(11.8%)보다는 낮았지만, 비IT 수출의 고도화가 진행되고 있다는 분석이다.

세부 품목별로는 조선·방산 분야의 약진이 두드러졌다. 화물선 점유율은 13.8%포인트(p) 상승했고, 디젤전기기관차(+14.9%p), 포병무기(+30.7%p), 로켓발사기(+29.5%p) 등도 큰 폭의 점유율 상승을 기록했다.

반면 전기차는 2.6%p, 플러그인 하이브리드차는 3.5%p 각각 하락했다. 고순도 실리콘(-13.8%p), 레이저(-16.9%p) 등 일부 첨단 품목도 점유율이 낮아졌다.

미국의 관세 부과 이후에도 한국 비IT 수출은 주요 경쟁국 대비 상대적으로 선방한 것으로 분석됐다. 2025년 2분기~2026년 1분기 중 한국의 대미 비IT 관세대상 품목 수출은 전년동기대비 12.8% 감소했지만, 미국 시장 내 점유율 하락폭은 0.4%p에 그쳤다. 같은 기간 중국(-1.9%p), 일본(-2.1%p), 독일(-2.2%p)보다 낙폭이 작았다.

보고서는 "중국산 제품에 상대적으로 높은 관세가 부과되면서 한국 제품이 미국 시장에서 일부 중국 제품을 대체한 효과가 있었다"고 분석했다. 한국의 점유율이 확대된 품목에서는 독일과 일본의 점유율이 하락하는 경향을 보여 독일·일본 제품도 대체한 것으로 분석됐다.

다만 향후 비IT 수출 환경은 녹록지 않을 것으로 전망했다. 보고서는 "주요국 간 기술수준이 상향 평준화되면서 경쟁이 심화되고 있다"며 "앞으로 비IT 수출은 범용품의 가격 경쟁보다 고부가 품목 중심의 기술·품질 경쟁으로 전개되면서 양적 성장에는 한계가 있을 것"이라고 말했다.