신현송 한은 총재 "통화정책 장애물 적다"…금리 인상 자신감

(서울=뉴스1) = 신현송 한국은행 총재가 1일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 2026 BOK 국제컨퍼런스에서 개회사를 하고 있다. (한국은행 제공. 재판매 및 DB금지) 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

신현송 한국은행 총재가 한국 경제의 강한 성장세를 근거로 "인플레이션과 관련해 통화정책을 조정하는 데 있어 장애물이 적다고 볼 수 있다"고 밝혔다. 지난달 금융통화위원회 직후 금리 인상 가능성을 시사한 데 이어 다시 한번 긴축 기조를 강조한 것으로 풀이된다.

신 총재는 1일 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 '2026 BOK 국제콘퍼런스' 정책대담에서 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사와 대담하며 "한국의 성장은 굉장히 강력하다"며 이같이 밝혔다.

그는 한국과 유로지역이 모두 에너지 수입 의존도가 높고 에너지 가격 충격에 민감하다는 공통점이 있지만 성장 여건은 크게 다르다고 진단했다.

신 총재는 "보통 유가가 상승하면 교역조건이 불리해져 국내총소득(GDI) 성장세가 국내총생산(GDP)보다 둔화한다"며 "하지만 이번에는 반도체 분야가 에너지 가격 상승분을 초과 보상해줬고 아주 강력한 수출을 달성했다"고 설명했다.

실제로 한국의 올해 1분기 실질 GDP는 전년 동기 대비 3.6%, 실질 GDI는 12.3% 증가했다.

향후 경기 전망에 대해서도 낙관적인 시각을 내놨다. 그는 "한국 경제는 강하고 산출갭이 플러스(+)가 될 것으로 보인다"며 "경제가 강력할 때는 고려해야 할 딜레마가 적어진다"고 말했다.

이어 "주택가격, 가계부채, 환율 등 모든 지표가 같은 방향을 가리키고 있다"며 "따라서 우리는 훨씬 많은 운신의 폭을 갖고 통화정책을 운용할 수 있다. 효과적으로 인플레이션을 다룰 수 있을 것"이라고 강조했다.

높은 성장세가 금융안정에도 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. 신 총재는 "아주 강력한 반도체 수치가 나올 것"이라며 "이는 명목 GDP 성장률로 나타날 것"이라고 말했다.

이어 "명목 GDP 성장률이 아주 높을 것으로 보이고, 이렇게 되면 GDP 대비 가계부채 비율이나 공공부채 비율에도 상당히 유익한 효과가 있을 것"이라고 덧붙였다.

신 총재는 국내 물가 상황에 대한 경계감도 드러냈다. 그는 "생활물가 지표를 보고 있다"며 "4월에도 2.9%로 가파르게 올랐다"고 말했다. 이어 "내일 발표되는 5월 수치도 다시 한번 시선을 끌 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

이는 지난달 28일 금통위 이후 내놓은 발언과도 맥을 같이한다. 당시 신 총재는 기자간담회에서 "물가를 보나, 성장을 보나, 환율을 보나, 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다"고 말한 바 있다.

실제 금통위원들의 향후 금리 전망을 나타내는 점도표에서도 총 21개 점 가운데 기준금리 3.00%를 제시한 점이 10개로 가장 많았다. 2.75%가 7개, 3.25%와 현행 기준금리인 2.50%는 각각 2개였다.