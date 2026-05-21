"'탱크데이' 사고, 우리가 몸빵 수습?"…폭언 시달리는 스벅 현장직 호소

지난 20일 세종시 보람동 스타벅스 보람점 앞에서 세종참여자치시민연대 관계자들이 피켓 시위를 하고 있다. /사진=뉴스1

스타벅스가 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 마케팅을 펼쳐 불매운동까지 확산하고 있는 가운데, 매장 현장 직원들이 어려움을 호소했다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 '현 스타벅스 상황에 현장직들의 의견입니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 스타벅스 매장 관리자라고 소개한 A씨는 "현재 스타벅스 논란으로 인해 매장 현장에서 근로하는 파트너들의 입장을 조금이나마 표출하려 한다. 불쾌한 사건에 동조하는 것이 아닌, 근로자로서의 입장을 밝힌다"고 운을 뗐다. 그러면서 해당 글은 경영진들에게 전하는 내용이라고 덧붙였다.

A씨에 따르면 '탱크데이' 마케팅 참사 이후 매장 현장 파트너들은 고초를 겪고 있다. 사상 검증을 당하는 것은 물론 "너희도 똑같은 놈들 아니냐?"는 폭언까지 들었다.

A씨는 "매일 출근하는 게 공포고 포스 앞에 서는 게 지옥 같다. 우리가 그 마케팅을 기획했냐. 왜 우리가 고객들 화풀이 자판기가 돼야 하냐. '그런 사건이 일어났는데도 아무렇지 않게 출근하는 당신들도 똑같다'라는 말을 들었다"고 털어놨다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에 올라온 스타벅스 매장 현장직원의 글. /사진=보배드림 캡처

이어 "매장에 사과문 프린트해서 붙이라고 명령하지 마라. 사과문 붙이는 순간 매장 파트너들은 고객들한테 '나한테 와서 욕하세요' 하는 표적판이 된다. '본사 책임이며 매장 파트너들과는 무관하다'고 본사가 전면에서 방패막이 쳐달라"고 요구했다.

또 "매출 압박, 사죄 프로모션 절대 금지다. 이번 일로 매출 떨어진 거 매장에 압박하지 마라. 민심 돌리겠다고 현장직 갈아 넣는 기습 할인 이벤트, 사죄 프로모션 기획할 생각 하지 마라. 본사가 친 사고, 우리가 몸빵해서 수습할 이유 없다"고 강조했다.

그러면서 "환불 및 항의 처리 전담 파트 신설해달라. 카드 환불, 텀블러 환불 등 날 선 고객들 매장 포스로 밀어 넣지 마라. 본사가 직접 전담 환불창구 만들어 현장 분리해달라"고 요청했다.

이외에도 A씨는 △인원 감축, 연장근무 제한 당장 철회할 것 △무분별한 쿠폰 뿌리기 후 성과급 삭감하지 말 것 등을 본사 및 경영진에게 요구했다.

현재 해당 글은 '블라인드'에서 삭제된 상태다. 다만 삭제 전의 캡처본이 온라인 커뮤니티, SNS(소셜미디어) 등을 통해 확산하고 있다.

글을 본 누리꾼들은 "스벅은 윗선이 썩었구나. 일선에서 일하는 사람들은 평범한 노동자들인데" "임원 잘못을 현장직이 책임지는 것 자체가 아이러니다" "울며 겨자 먹기로 생계를 위해 출근하는 직원들한테 왜 그러냐?" 등의 댓글을 달며 A씨의 고충에 공감했다.

한 누리꾼은 "불매운동을 막으려는 전술인 것 같다. 현장직은 잘못이 없으니 와서 커피 마시라는 의미 아닌가. 본사 비서실에서 작성한 글 아닌가 싶다"고 의심했다.