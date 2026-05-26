'주사이모 논란' 키, 복귀 후 멤버들에 명품 선물…"故 종현 갖다줄 것"

'주사 이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 불거져 활동을 중단했던 그룹 샤이니 키(본명 김기범)가 복귀한 가운데 멤버들에게 명품을 선물했다. /사진=머니투데이 DB

이른바 '주사 이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 불거져 활동을 중단했던 그룹 샤이니 키(본명 김기범)가 복귀한 가운데 멤버들에게 명품을 선물했다.

지난 25일 샤이니 공식 유튜브 채널에는 '빛돌이들 18번째 생일 축하해'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 샤이니는 데뷔 18주년이었던 5월 25일을 기념했다.

키는 샤이니의 데뷔 18주년이었던 지난 25일을 기념하기 위해 멤버들에게 불가리의 세이브더 칠드런 목걸이를 구매했다. 해당 제품의 가격은 120만원이다.

'주사 이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 불거져 활동을 중단했던 그룹 샤이니 키(본명 김기범)가 복귀한 가운데 멤버들에게 명품을 선물했다./사진=유튜브 채널 ' SHINee'

키는 멤버들에게 선물을 나눠주면서 "하나는 종현이 형 가져다줄 것"이라고 말해 고(故) 종현에 대해 애틋함을 드러냈다.

태민은 선물을 받고 "성의가 아주 감동적이다"라며 "딱 보니까 누구한테 부탁해서 산 게 아니라 직접 고른 디자인"이라고 감동한 표정을 지어 보였다.

키는 선물을 준비하는 과정에 대해 "데뷔 기념일에 선물 같은 걸 해주고 싶다고 생각했었는데, 저희끼리 서프라이즈라는 말을 붙이기엔 조금 낯간지러운 게 좀 있어서 그냥 화끈하게 제가 사서 주자 해서 고민하고 지금 구매를 해보려 한다"고 말했다.

그러면서 "기억할 수도 있고 기념할 수도 있는 게 뭐가 있을까 생각하다가 정한 게 불가리 세이브더 칠드런 목걸이다. 우리 데뷔도 기념하면서 조금이나마 남들에게 도움이 될 수 있는 그런 걸 하면 의미가 있지 않을까 싶어서 정했다"고 설명했다.

그러면서 "무이자 3개월로 구매했다"며 "다들 받고 좋아해 줬으면 한다"고 했다.

'주사 이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 불거져 활동을 중단했던 그룹 샤이니 키(본명 김기범)가 복귀한 가운데 멤버들에게 명품을 선물했다./사진=유튜브 채널 ' SHINee'

데뷔 18주년을 맞은 소감도 전했다. 키는 "누군가에게는 성인인 나이일 수도 있는데 긴 시간 같이 와줘서, 그리고 새롭게 좋아해 주시는 분들 포함해서 꾸준한 응원 보내주시는 거 진심으로 감사드린다"고 했다.

그러면서 "호들갑 떨면서 크게 생각한다기보다는 매년 맞는 기념일처럼 행복하게 지나갔으면 좋겠다. 저희는 콘서트 준비에 돌아가서 당연하게 무대에 서고 노래하겠다"고 덧붙였다.

앞서 그는 지난해 12월 개그우먼 박나래의 '주사 이모'로 불리는 무면허자 A씨를 여러 차례 집으로 불러 진료받은 사실을 뒤늦게 인정하며 활동 중단을 선언했다. 당시 키는 A씨를 강남구 소재 병원에서 처음 만나 그가 의사인 줄 알았다고 해명했다.

이후 논란이 커지자 고정 출연 중이던 tvN '놀라운 토요일', MBC '나 혼자 산다' 등 예능 프로그램에서 모두 하차했다.

그는 활동 중단 6개월 만인 지난 11일 샤이니 공식 유튜브 채널의 영상을 통해 복귀했다. 영상 속 그는 오는 6월 1일 발매 예정인 'Atmos' 홍보 일정을 안내했다.

키는 새 앨범 발매에 앞서 오는 29~31일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열리는 'SHINee WORLD VIII : THE INVERT' 콘서트를 통해 팬들을 만난다.