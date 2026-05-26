제임스 건, "밀리 앨콕 '슈퍼걸' 발탁은 사상 최고의 캐스팅"

DC 스튜디오의 수장 제임스 건과 '슈퍼걸'의 크레이그 질레스피 감독이 주연배우 밀리 앨콕의 캐스팅 비화를 공개했다. 제임스 건은 톰 킹의 코믹스 '슈퍼걸: 우먼 오브 투모로우' 속 슈퍼걸을 펑크록 스타일의 젊은 여성으로 상상하며 '하우스 오브 드래곤'의 밀리 앨콕을 떠올렸다고 밝혔다. 크레이그 질레스피 감독과 제임스 건은 밀리 앨콕의 복합적이고 인간미 넘치는 연기력과 강렬한 에너지에 극찬을 보내며 이번 캐스팅에 대한 자신감을 드러냈다.

DC 스튜디오의 새로운 수장 제임스 건과 '슈퍼걸'의 크레이그 질레스피 감독이 주연배우 밀리 앨콕의 캐스팅 비화를 공개했다.

밀리 앨콕은 HBO를 대표하는 드라마 '하우스 오브 드래곤'에서 어린 ‘라에니라 타르가르옌’ 역을 맡아 존재감을 각인시키며 화려하게 주목을 받기 시작했다. “신인이라곤 믿기 어려울 정도의 탁월한 연기력”이라는 호평 속 2023년 크리틱스 초이스 여우조연상 후보에 오르며 할리우드 대세배우로 떠올랐다. 특히 지난해 개봉한 영화 '슈퍼맨' 말미에서 클락 켄트(데이비드 코런스웻)의 사촌으로 짧지만 강렬하게 등장해 화제를 모았던 그가 이번 작품을 통해 본격적으로 ‘슈퍼걸’의 단독 서사를 이끌어갈 예정이어서 기대를 더한다.

무엇보다 이번 캐스팅은 DC 스튜디오의 수장 제임스 건이 오래전부터 마음속에 그려온 ‘슈퍼걸’의 이미지에서 출발해 더욱 눈길을 끈다. 그는 톰 킹의 코믹스 '슈퍼걸: 우먼 오브 투모로우' 속 ‘슈퍼걸’의 캐릭터를 두고 “펑크록 스타일의 젊은 여성으로 상상했다. 완전 터프하고 멋진 느낌”이라며 '하우스 오브 드래곤' 속 밀리 앨콕을 떠올렸다고 밝혔다. 이어 “그에게는 정말 특별한 무언가가 있다고 생각했다”고 전하며 첫인상부터 남달랐던 밀리 앨콕에 대한 확신을 드러냈다. 제작자 피터 사프란 역시 “그런 ‘슈퍼걸’은 지금까지 본 적 없었다”고 전해 밀리 앨콕이 완성할 전에 없던 ‘슈퍼걸’ 캐릭터에 대한 궁금증을 더한다.

이처럼 '슈퍼걸'은 기존 슈퍼히어로의 전형적인 이미지를 과감하게 비틀며 차별화된 매력을 선보일 예정이다. 연출을 맡은 크레이그 질레스피 감독은 “‘카라 조엘’은 마지못해 슈퍼히어로의 세계로 끌려 들어가는 인물”이라며 “그 과정 속에서 자신을 찾아가는 여정이 굉장히 흥미롭게 펼쳐진다”고 전해 기대를 높였다. ‘슈퍼걸’로 분한 밀리 앨콕은 “‘카라’는 자신의 결점에 아름답게 기대는 사람”이라며 “거칠고 현실적이면서도 장난기 넘치고 쿨한 인물”이라고 소개해 캐릭터에 대한 호기심을 끌어올렸다.

밀리 앨콕 캐스팅에 대해 크레이그 질레스피 감독은 “복합적이면서도 인간미 넘치는 연기를 보여줬다. 그를 캐스팅한 건 정말 큰 선물이었다”라고 극찬했다. 제임스 건 역시 “밀리 앨콕의 강렬한 에너지가 마음에 들었다”며 “필모그래피 사상 최고의 캐스팅”이라고 자신감을 드러냈다. 밀리 앨콕이 완성할 거칠고도 인간적인 ‘슈퍼걸’이 어떤 새로운 매력으로 관객들을 사로잡을지 기대가 집중되고 있다.

'슈퍼걸'은 우주적 문제아이자 외톨이로 불리던 ‘슈퍼걸’이 인생을 뒤바꿀 사건의 시작인 절대 악에 맞서며 진정한 나만의 길을 찾게 되는 액션 블록버스터. 오는 6월 국내 개봉한다.