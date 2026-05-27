'결혼의 완성', 남궁민X김대명X이설X이상희 출격...7월 4일 첫방 [공식]

남궁민, 김대명, 이설, 이상희가 출연하는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'이 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다고 밝혔다. 이 드라마는 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 범죄자와 사투를 벌이는 남자의 범죄 스릴러로, 남궁민은 신경외과 전문의 강태주 역을, 김대명은 아내를 납치하는 빌런 노만희 역을 맡았다. 이설은 납치당하는 아내 고세윤 역을, 이상희는 의문의 여자 김경애 역을 맡아 연기 대결을 펼칠 예정이다.

남궁민(사진 왼쪽 위부터 시계 방향으로), 김대명, 이상희, 이설./사진 제공=935엔터테인먼트·케이엠필름, UAA, 눈컴퍼니, 935엔터테인먼트

남궁민, 김대명, 이설, 이상희가 '결혼의 완성'에 출연을 확정하고 주말 안방극장 시청자들에게 색다른 'K-장르물'을 선사한다.

KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'(극본 정재하, 연출 김정현·김민태, 제작작 레드나인픽쳐스·KBS미디어)가 오는 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 위험천만한 범죄스릴러다. 남궁민, 김대명, 이설, 이상희가 출연한다.

남궁민은 극 중 신경외과 전문의이자 우리함께병원 원장인 강태주 역을 맡았다. 강태주는 아내에게 이혼을 말한 다음 날 아내가 납치되면서 도망자이자 추격자 신분이 된 채 목숨을 건 치열한 사투를 벌인다.

이번 작품으로 '닥터 프리즈너' 이후 7년 만에 KBS로 귀환하는 남궁민은 압도적인 카리스마 액션을 선사할 예정이다. 이에 그의 역대 필모그래피 중 새로운 인생 캐릭터 경신 기대감이 높아진다.

동네에서 좋은 평판을 얻고 있는 컴퓨터학원 원장 노만희 역을 맡은 김대명의 활약도 관전 포인트가 될 전망이다. 극 중 노만희는 정중하고 다정한 말투 뒤에 냉혹함을 숨긴 인물로 고세윤을 납치하는 '빌런'이다. 빌런으로 변신하는 김대명의 연기는 시청자들의 '결혼의 완성' 본방 사수를 유발할 것으로 기대된다.

또한 우리함께병원 이사장이자 강태주의 아내 고세윤 역은 이설이 맡는다. 고세윤은 남편을 향한 원망과 애정 사이에서 갈등하던 중 납치되는 피해를 당한다. 이설은 고세윤을 통해 감정 열연을 펼칠 예정.

이상희는 곤경에 빠진 고세윤 앞에 홀연히 나타난 의문의 여자 김경애로 변신한다. 친절한 말과 행동과는 달리 어딘가 모르게 묘한 위화감이 느껴지는 인물이다. 그간 여러 작품에서 강렬한 존재감을 뽐냈던 이상희가 김경애로 보여줄 연기력에 이목이 집중된다.

남궁민, 김대명, 이설, 이상희까지 출연을 확정한 '결혼의 완성'은 색다른 K-장르물로 주말 안방극장 시청자들에게 색다른 재미를 선사할 예정이다. 스릴러, 액션 그리고 주연 배우들의 연기 대결까지 다양한 볼거리를 선사하며 시청자들을 불러모을 것으로 기대되고 있다.

한편, KBS 토일 미니시리즈는 '결혼의 완성'으로 '은애하는 도적님아' 이후 휴식기를 마치게 됐다.