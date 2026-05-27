문세윤 "솔직히 딘딘 미워했다"…딘딘도 눈치 "형 나 미워하지?"

개그맨 문세윤이 과거 가수 딘딘을 미워했던 적이 있다고 고백했다. /사진=유튜브 채널 '요정재형' 캡처

개그맨 문세윤이 과거 가수 딘딘을 미워했던 적이 있다고 고백했다.

지난 24일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '둘 중 한 명은 찢겨서 너덜너덜하게 집까지 걸어가는 거야.. 오케이?'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 예능 '1박2일 시즌4'에 함께 출연 중인 문세윤과 딘딘이 게스트로 출연했다.

개그맨 문세윤이 과거 가수 딘딘을 미워했던 적이 있다고 고백했다. /사진=유튜브 채널 '요정재형' 캡처

영상에서 정재형은 "둘의 첫 만남이 어땠냐. 딘딘이 조금 까칠하지 않았냐"고 물었다.

문세윤은 "'딘딘 사용법'을 익히기 전까지는 까다롭게 느껴졌다"며 "처음에는 사실 딘딘을 조금 미워한 적도 있었다"고 털어놨다.

그러나 문세윤의 감정을 딘딘이 금방 눈치챘다며 "왜 자꾸 자기 멘트를 안 받아주냐고 하더라. 순간 움찔했다"고 떠올렸다.

개그맨 문세윤이 과거 가수 딘딘을 미워했던 적이 있다고 고백했다. /사진=유튜브 채널 '요정재형' 캡처

딘딘은 "제 멘트가 날 것이고 공격적이라 문세윤도 어떻게 받아야 할지 고민했을 것"이라고 이해했다.

문세윤은 "준비가 안 됐는데 (딘딘에게서)뾰족한 말이 오니까 고민이 생겼다"며 "'이걸 어떻게 살리라는 거야' 싶을 때도 있었는데, (내가 불편해하는걸) 딘딘도 알더라. 누나들한테 어렸을 때 맞아서 눈치가 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

딘딘은 "어릴 때부터 눈치를 많이 보고 살아서 그렇다. 이 체형 자체가 눈치를 봐야 하는 타입"이라고 너스레를 떨었다.