'그것이 알고싶다' 산 사람에 숯불 태운 가족들…죽음 부른 퇴마 의식

2024년 9월 인천의 한 식당에서 발생한 '숯불 퇴마 살인 사건'을 '그것이 알고 싶다'가 추적했다. 이 사건은 30대 여성이 퇴마 의식 중 숯불 위에 결박되어 3도 중증 화상으로 사망한 사건이다. 1심에서는 살인죄가 적용되어 무기징역 등이 선고되었으나, 2심에서는 상해치사죄로 변경되어 주범의 형량이 징역 7년으로 줄고 공범들은 집행유예로 풀려났다.

/ 사진=SBS '그것이 알고 싶다'

'그것이 알고 싶다'가 인천에서 벌어진 이른바 '숯불 퇴마 살인 사건'의 뒤바뀐 판결과 그 안에 남은 의문을 추적한다.

30일 밤 방송하는 SBS 시사프로그램 '그것이 알고 싶다' 1489회에서는 '숯불과 허수아비 - 인천 숯불 살인 사건 그후' 편으로 꾸며져 2024년 9월 인천의 한 식당에서 발생한 퇴마 의식 사망 사건을 다룬다. 1심과 2심에서 엇갈린 판단이 나온 배경과 가해자들의 숨겨진 사정을 들여다본다.

사건은 2024년 9월 18일 인천의 한 식당에서 벌어졌다. 30대 여성은 철제 앵글 위에 결박된 채 숯불 위에 올려졌고, 악귀를 쫓는다는 명목의 퇴마 의식은 3시간 가까이 이어졌다. 피해자는 신체의 25%에 달하는 부위에 3도 중증 화상을 입고 끝내 숨졌다.

제작진과 만난 유성호 서울대 법의학교실 교수는 피해자가 겪었을 고통에 대해 "체표면의 20% 이상이면 혈관은 다 타서 증발돼 버렸다. 신경도 다 날아가 버린 어마어마한 고통"이라고 설명했다.

가해자는 무속인이자 피해자의 이모였던 김 씨(가명)와 피해자의 사촌형제들이었다. 1심 재판부는 이모 김 씨에게 살인죄를 적용해 무기징역을 선고했다. 사촌형제 등 공범들에게도 징역 20년 이상의 중형이 내려졌고, 피해자의 친오빠에게는 살인방조죄로 징역 10년이 선고됐다.

그러나 지난 4월 2심에서 판결은 크게 달라졌다. 2심 재판부는 가해자들에게 살인의 고의나 계획이 있었다고 보기 어렵고, 피해자가 사망할 것을 예상할 수 없었다고 판단했다. 이에 따라 죄명은 살인이 아닌 상해치사로 변경됐다.

결과적으로 주범 김 씨의 형량은 무기징역에서 징역 7년으로 줄었다. 공범 6명 역시 상해치사죄나 상해치사방조죄가 인정돼 징역 3년 이하의 집행유예를 선고받고 풀려났다. 피해자의 친구는 "어떻게 그렇게 형량이 확 줄 수가 있지? 죽은 자는 말이 없으니까 스스로 변호할 수가 없잖아요"라며 납득하기 어렵다는 반응을 보였다.

2심 재판부는 퇴마 의식에 피해자도 동의한 점, 김 씨가 피해자를 경제적으로 착취하기 위해 범행을 저질렀다는 검찰 주장에 모순이 있다는 점 등을 근거로 들었다. 김 씨의 경제적 사정이 어렵지 않았고, 나머지 공범들은 김 씨의 퇴마 의식을 실제로 믿었다고 본 것이다.

하지만 의문은 여전히 남아 있다. 똑같은 사건을 두고 1심과 2심 재판부는 왜 전혀 다른 판단을 내렸을까. 가해자들은 정말 피해자가 사망할 가능성을 예상하지 못했을까. 김 씨가 피해자를 상대로 퇴마 의식을 벌인 진짜 이유는 무엇이었을까.

제작진은 그동안 공개되지 않았던 피해자의 부검감정서와 사건 현장 CCTV 영상 일부를 확보했다. 봉인돼 있던 증거물 속에는 당시 현장에서 벌어진 일과 가해자들의 진술을 다시 따져볼 단서가 담겨 있는 것으로 알려졌다.

인천 숯불 퇴마 살인 사건의 판결을 둘러싼 쟁점과 가해자들의 숨겨진 비밀은 30일 오후 11시 10분 '그것이 알고 싶다'에서 공개한다.