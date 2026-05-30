정청래 "李 대통령 도와야" 장동혁 "투표용지 노출, 탄핵 사유"…주말 유세 총력전

(전주·대구=뉴스1) 유경석 기자,유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)와 장동혁 국민의힘 대표가 25일 각각 전북 전주시 전북대학교 구정문 앞과 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전선포식에서 인사말을 하고 있다. 2026.5.25/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(전주·대구=뉴스1) 유경석 기자,유승관 기자

여야 지도부가 6·3 전국동시지방선거 마지막 주말인 30일 막판 유세 총력전에 나섰다. 정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장은 이재명 대통령의 국정운영을 돕고 '내란 잔불'을 제거해야 한다며 지지를 호소했다. 장동혁 국민의힘 대표 겸 상임선거대책위원장은 이 대통령의 '투표용지 노출 논란'과 관련해 공직선거법 위반 혐의를 정조준하며 정권 심판론을 앞세웠다.

정 위원장은 이날 전남 완도군 유세에서 "이번 지방선거는 지방 일꾼을 뽑는 선거이지만 제일 중요한 것은 이재명 대통령에게 힘을 실어드리는 선거"라며 "이 대통령을 도와드린다는 차원에서 모두 민주당 후보를 찍어달라"고 목소리를 높였다.

정 위원장은 민형배 전남·광주통합특별시장 후보와 우홍섭 완도군수 후보 지지를 요청하며 "두 번째로 이번 선거는 내란을 완전하게 청산하는 선거다. 잔불이 여전히 남아 있다"고 강조했다. 이어 정 위원장은 전남 진도군에서 이재각 민주당 진도군수 후보 지원 유세에 나서 "세월호 참사가 일어났던 동거차도에 1년에 한 번씩 갔는데 올해는 못 갔다. 선거가 끝나고 한 번 가려고 한다"고 했다.

오후에는 전남 장흥에 위치한 장흥한우프라자 인근에서 김성 장흥군수 후보 지원 유세에 나서 "여기서 김성 후보가 안 되거나 표 차이가 조금 나서 당선이 되면 이 대통령 체면이 서겠느냐"라며 "강진 사위인 당대표까지 와서 이렇게 뽑아달라고 했는데 표 차이가 조금 나면 당대표 체면이 서겠느냐, 안 서겠느냐"고 호소했다.

정 위원장은 이어 순천에 들러 손훈모 순천시장 후보를 지원한 후 경남 하동으로 이동해 제윤경 하동군수 후보 유세 현장에 나설 예정이다.

반면 같은날 장동혁 위원장은 정권 심판론을 외치며 강원 공략에 나섰다. 특히 김진태 강원지사 후보, 정광열 춘천시장 후보와 함께 이날 오전 강원 춘천시 유세에 나서 이 대통령의 '투표용지 노출 논란'을 거론하며 "선거 중립 위반이고 이건 명백한 탄핵 사유"라고 했다. 이어 "나는 있는 죄도 다 없애고 재판을 취소하는 그런 대통령이니 '문제를 제기하려면 해보라'는 것이다. 이런 오만한 태도를 이번 지방선거에서 반드시 심판해야 하지 않겠느냐"고 했다.

장 위원장은 "이재명이 대통령이 되고 나서 자기 재판 5개를 다 멈춰 세우고, 그것도 불안했는지 무죄를 받기 위해 대법관 수를 늘리고, 4심제를 만들고, 판검사를 겁박하는 법왜곡죄를 만들었다"며 "대한민국을 이대로 둘 순 없지 않나. 멈춰 세워야 하지 않겠나"라고 지적했다. 이어 "지방선거를 잘못하면 이제 숨 쉬는 것마저 통제할지도 모르겠다"며 "여기서 이재명의 독재를 멈춰 세워야 한다. 방법은 투표장으로 가는 것이고 국민의힘을 찍는 것"이라고 했다.

장 위원장은 오후에는 서울경찰청을 찾아 이 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 그는 기자들과 만나 "(문제의) 본질은 투표소 밖으로 나왔다는 게 아니다"라며 "기표가 된 투표용지를 방송 카메라 앞에서 흔들면서 특정 정당·특정 후보를 지지한 것"이라고 했다.