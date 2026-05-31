2100대 멈춰 세운 타워크레인 파업 끝…임금 8% 인상 잠정 합의

[서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 민주노총 건설산업연맹 전국건설노동조합이 27일 오전 서울 종로구 청와대 인근에서 양대노총 타워크레인노조 총파업 선포 기자회견을 하고 있다. 2026.05.27. [email protected] /사진=홍효식

전국 건설현장 타워크레인 2100여대를 멈춰 세웠던 양대노총 타워크레인 총파업이 나흘 만에 종료됐다. 노사는 임금 총액 8% 인상에 잠정 합의했고 정부는 표준시장단가 현실화와 안전기준 개선 등 노조가 요구해온 제도 개선 과제에 대한 후속 조치를 추진하기로 했다.

31일 민주노총 건설노조 타워크레인분과위원회와 한국노총 한국타워크레인조종사노조에 따르면 양대 노총은 이날 오전 8시를 기해 총파업을 종료했다.

노조에 따르면 노사는 이날 오전 3시10분쯤 진행된 교섭에서 임금 총액을 8% 인상하고 이를 2028년 1월 1일부터 적용하는 내용에 잠정 합의했다. 노조는 향후 조합원 찬반투표를 통해 최종 수용 여부를 결정할 예정이다.

앞서 양대 노총은 표준시장단가·표준품셈 현실화, 발주자 직접지급제 확대, 타워크레인 수급조절, 소형 타워크레인 제도 개선, 검사제도 개편, 브레싱 안전대책 마련 등을 요구하며 전국 2100여대 규모의 타워크레인 점거 농성을 벌여왔다.

국토교통부는 이날 노사 합의를 환영하며 관련 제도 개선에 나서겠다고 밝혔다.

국토부는 우선 타워크레인 표준시장단가와 공사비 산정의 기초가 되는 표준품셈의 현실화 방안을 검토할 계획이다. 연식 제한 문제에 대해서는 향후 국회 논의나 사회적 공론화가 이뤄질 경우 관련 단체와 함께 적극 참여하고 지원하기로 했다.

장비 대금 체불 방지를 위한 제도 개선도 추진한다. 국토부는 발주자 직접지급제를 통해 임금 체불과 장비 대금 체불 여부를 점검할 방침이다.

현장 안전관리 강화 방안도 마련한다. 브레싱 설치 공법 개선을 검토하고 소형·일반 타워크레인의 안전관리 취약 요소를 점검해 개선책을 마련할 계획이다. 노후 장비에 대한 법정 검사 기준과 검사 수수료 체계도 손질하기로 했다.

국토부 관계자는 "노사 합의를 계기로 업계가 안정적으로 운영될 수 있도록 필요한 지원과 후속 조치를 추진할 계획"이라고 말했다.