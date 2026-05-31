정청래 "감옥 3인방의 野 선거운동...김대중이 벌떡 일어날 일"

(구례=뉴스1) 이승현 기자 = 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 31일 전남 구례경찰서 앞 교차로에서 장길선 민주당 구례군수 후보 지원 유세를 하고 있다. 2026.5.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(구례=뉴스1) 이승현 기자

정청래 더불어민주당 대표가 "지금 이재명 대통령의 시대가 왔는데 감옥 3인방, 윤석열·이명박·박근혜 전 대통령이 돌아다니고 있다. 고 김대중 대통령이 벌떡 일어날 일"이라며 야권 전직 대통령들의 6·3 전국동시지방선거 지원 유세를 비판했다.

정 대표는 31일 장길선 전남 구례군수 후보 지원 현장에서 "세 전직 대통령의 공통점은 감옥에 있거나 감옥에 갔다온 것이다. 이것은(이들의 활동은) 과거 퇴행이고 민주주의 왜곡이고 국민 무시"라며 이같이 말했다.

그러면서 "윤석열의 부활을 꿈꾸는 윤어게인 세력이 설치고 있다. 국정농단으로 탄핵 당한 박근혜가 돌아다니고 있다. 부정부패로 감옥갔다온 이명박도 지금 국민의힘 선거운동을 하고 돌아다닌다"며 "이번 선거에서 이 세명이 나와도 별 소용 없단 것을 보여줘야 한다"고 호소했다.

정 대표는 이틀째 전남 유세를 이어가며 지지층 결집에 총력을 기울이고 있다. 민주당의 텃밭인 호남권에서도 전북지사 선거를 비롯해 곳곳에서 무소속 후보와 조국혁신당 후보들의 추격이 거세기 때문이다. 정 대표는 "무소속 후보가 인품이 훌륭하거나 안 훌륭해서가 아니라 이재명 대통령에게 힘을 실어주시려면 '미우나고우나 내 자식이지, 내 부모지'하는 심정으로 민주당 후보에게 꼭 투표해달라"고 말했다.

또 "민주당이 호남에 서운하게 했던 점을 잘 알고 있다. 충분히 더 잘하도록 하겠다"며 "당대표로선 처음으로 당내 호남발전특별위원회를 설치했었는데 이것도 부족했다. 이 대통령이 전남 광주를 통합하고 일년에 5조원, 4년간 20조원을 투입하기로 했다. 여러분들이 피부로 느낄 수 있을 정도의 예산이 팍팍 밀려들 것"이라고 강조했다.

이어 "민주주의와 민주당의 부모같은 호남을 위해 민주당이 '효도 정치'하겠다. '우리가 어디 간당가. 아무리 그래도 그라제. 우리는 민주당 찍을거여. 그래야제'라고 말씀해주신 호남분들을 믿겠다"고 했다.