'슈퍼걸'-르세라핌, 전세계 뒤흔들 콜라보 성사!

글로벌 K-POP 아티스트 르세라핌과 영화 '슈퍼걸'의 콜라보 음원 'CELEBRATION (Supergirl Ver.)'이 5월 31일 공개됐다. 이번 협업은 슈퍼걸의 캐릭터성과 르세라핌의 당당함, 자기 확신이 맞닿아 성사됐다. 이 콜라보 음원은 영화 '슈퍼걸' 본편에도 삽입될 예정이다.

글로벌 K-POP 아티스트 르세라핌(LE SSERAFIM)과 'DC의 희망' 슈퍼걸의 콜라보가 성사됐다.

르세라핌(LE SSERAFIM)과 영화 '슈퍼걸'의 콜라보 음원 ‘CELEBRATION (Supergirl Ver.)’이 지난 5월31일 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다. 영화와 음악을 넘나드는 강렬한 시너지로 완성된 이번 프로젝트는 올 여름 가장 힙하고 파워풀한 글로벌 협업이 될 전망이다.

이번 협업은 영화 '슈퍼걸'을 통해 새로운 시대의 아이코닉한 히어로로 떠오를 ‘슈퍼걸’의 캐릭터성과 르세라핌의 당당함, 자기 확신이 맞닿아 성사됐다.

특히 4월 24일 발매되어 국내외에서 뜨거운 반응을 얻은 원곡 ‘CELEBRATION’이 앞으로 나아갈 힘을 얻게 된 순간을 자축하는 메시지를 담았다면, 이번 ‘CELEBRATION (Supergirl Ver.)’ 콜라보 음원은 ‘두려움을 넘어선 당당함, 스크린 위에서 펼쳐지는 웅장한 축제’라는 콘세트 아래 탄생, 보다 빠른 비트와 세련된 ‘팝(Pop) 무드’로 재해석돼 마치 우주를 가로지르는 ‘슈퍼걸’의 거침없는 질주와 스펙터클한 액션을 떠올리게 한다. 여기에 폭발적인 에너지로 완성된 사운드는 듣는 이들의 심박수를 단숨에 끌어올리며 강렬한 몰입감을 선사한다.

이처럼 기존 히어로의 전형적인 이미지에서 탈피한 ‘슈퍼걸’의 성장 서사와 감정선을 음악적으로 녹여낸 이번 ‘CELEBRATION (Supergirl Ver.)’ 콜라보 음원은 현재 각종 음원 사이트에서 들어볼 수 있으며, 향후 국내 및 아시아 상영 버전 영화 본편에도 삽입될 예정이다.

르세라핌과 '슈퍼걸'이 함께 완성한 특별한 프로젝트가 올 여름 극장가와 음악 팬들의 마음까지 사로잡을 것으로 관심이 집중된다.

'슈퍼걸'은 우주적 문제아이자 외톨이로 불리던 ‘슈퍼걸’이 인생을 뒤바꿀 사건의 시작인 절대 악에 맞서며 진정한 나만의 길을 찾게 되는 액션 블록버스터. 2026년 6월 국내 개봉한다.