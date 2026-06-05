"선인장 가시 200개 박혀"…이유비, 스태프 앞에서 '엉덩이 노출'

배우 이유비가 드라마 촬영 중 선인장 가시에 엉덩이를 찔린 사연을 공개했다. /사진=이유비 유튜브 채널

배우 이유비가 드라마 촬영 중 선인장 가시에 엉덩이를 찔린 사연을 공개했다.

이유비는 5일 유튜브에 올린 영상에서 드라마 '7인의 탈출' 뒷이야기를 묻는 말에 "선인장밭에 넘어진 적이 있다"고 밝혔다.

이유비는 "선인장밭에서 환각에 취해 헛것을 보며 미친 짓을 하는 신이었는데, 촬영장 주변이 깜깜했다"며 "조명도 많이 없었다"고 떠올렸다.

그는 "스태프들이 선인장 가시를 조심하라고 공지도 여러 번 했다. 가시가 작아 박히면 병원에서 빼야 한다고 했다"며 "그런데 내가 연기하다 뒤로 넘어졌고, 거기 선인장이 있었다. 엉덩이에 선인장 가시 200개가 박혔다"고 설명했다.

이유비는 당시 급한대로 촬영장 구석에서 바지를 내려 가시를 뽑았다고 했다. 그는 "가시 한개를 뺐는데 바로 콜이라 촬영하고, 촬영이 끝난 뒤 다시 구석에서 가시를 뺐다"며 "한 번은 빠르게 빼려고 바지를 내렸는데 뒤에서 '으악' 소리가 나더라. 스태프분이 뒤에 있었다"고 토로했다. /사진=이유비 유튜브 채널

이유비는 당시 급한대로 촬영장 구석에서 바지를 내려 가시를 뽑았다고 했다. 그는 "가시 한개를 뺐는데 바로 콜이라 촬영하고, 촬영이 끝난 뒤 다시 구석에서 가시를 뺐다"며 "한 번은 빠르게 빼려고 바지를 내렸는데 뒤에서 '으악' 소리가 나더라. 스태프분이 뒤에 있었다"고 토로했다.

이어 "그분 앞에서 엉덩이를 깠다. 너무 어두워 안 보였다. 죄송하다고 사과했다"며 "그렇게 해서 밤새 촬영한 뒤 가시를 다 뺐다"고 덧붙였다.