위버스콘, 운영 방침 변경..개표소 봉쇄 시위 여파

하이브의 2026 위버스콘 페스티벌이 행사장 인근 집회 여파로 일부 운영 내용을 변경했다. 위버스콘 측은 관람객의 안전과 원활한 행사 이용을 위해 운영 계획을 조정한다고 공지했다. 이에 따라 티켓링크 라이브 아레나에서 운영될 예정이었던 입장 팔찌 수령 장소와 체험존이 사라졌고, 그린패스 이용객은 위버스파크 메인 게이트에서 팔찌를 교환하게 됐다.

하이브의 ‘2026 위버스콘 페스티벌’(이하 ‘위버스콘’)이 행사장 인근 집회 여파로 일부 운영 내용을 변경했다.

'위버스콘'측은 6일 "관람객들이 보다 안전하고 원활하게 행사장을 이용할 수 있도록 운영 계획을 조정한다"고 공지했다.

공지에 따르면 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)에서 운영될 예정이었던 입장 팔찌 수령장소는 운영되지 않는다.

그린패스, 그린패스 데이 ,그린패스 나이트 이용객은 위버스파크 메인 게이트에서 팔찌를 교환하도록 변경됐다. 일반 콘 티켓과 콘 티켓 관객은 별도 팔찌 배부를 하지 않는다. 각 위버스콘 게이트에서 티켓 확인 후 바로 입장할 수 있다.

티켓링크 라이브 아레나에서는 타투스티커 등의 체험존도 마련 될예정이었지만, 사이트맵에서 사라졌다.

지난 5일 오전부터 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에서는 6.3 지방선거 투표용지 부족사태를 비판하며 재선거를 요구하는 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있다. 6일 오후까지도 시위는 멈추지 않고 있다.

6일과 7일 올림픽공원 KSPO돔과 88 잔디마당에서 개최될 예정이었던 '위버스콘'은 주변 집회 여파로 이한 관람객의 혼선을 막고자 관람객의 동선을 바꾸는 결정을 내렸다.