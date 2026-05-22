정원주 대우건설 회장, 주한아프리카외교단 '한-아프리카 기여상' 수상

지난 20일 '2026 아프리카 데이'에서 '한-아프리카 기여상'을 수상한 정원주(오른쪽) 대우건설 회장과 주한아프리카외교단장겸 주한모로코대사인 샤픽 하샤디(왼쪽)가 기념사진을 촬영하고 있다./사진제공=대우건설

정원주 대우건설 회장이 '한-아프리카 기여상'을 수상했다.

대우건설은 지난 20일 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 열린 '2026 아프리카 데이' 행사에서 정원주 회장이 '한-아프리카 기여상'을 수상했다고 22일 밝혔다.

'2026 아프리카 데이'는 ㈜헤럴드와 한·아프리카재단, AGA가 '아프리카의 날'을 기념해 개최한 행사로 조현 외교부 장관을 비롯한 정부 관계자, 경제 단체장, 기업인, 주한 외교단 등 580여 명이 참석했다.

이 상은 주한아프리카외교단(AGA)이 한국과 아프리카 간 교류에 기여한 인물에 수여하는 것으로 올해 처음 신설됐다. 정원주 회장은 그간 한국과 아프리카의 경제협력 확대와 사회 공헌 활동에 기여한 공로를 인정받아 이 상의 최초 수상자가 됐다.

시상자로 나선 샤픽 하샤디 AGA 단장 겸 주한 모로코 대사는 "대우건설은 수십 년간 아프리카 전역에서 인프라 건설과 기술 협력을 통해 아프리카의 장기적 발전에 크게 기여해 왔다"며 "정 회장과 대우건설이 앞으로도 아프리카의 미래 발전에 계속 이바지해주길 기대한다"고 말했다.

정 회장은 수상 소감을 통해 향후 대우건설이 아프리카 국가들과 경제 협력은 물론 서로의 미래를 존중하며 함께 번영하는 관계를 만드는 데 이바지하라는 의미로 받아들이겠다고 강조했다.

정 회장은 "이 상은 제 개인이 아니라 공동 번영이란 목표를 향해 현장에서 묵묵히 달려온 임직원 모두에게 주어진 격려이자 더 큰 역할을 주문해 주신 아프리카 국가들의 마음이라 생각한다"며 "앞으로도 아프리카와 더 깊고 넓게 협력하며 서로의 미래를 존중하고 함께 번영하는 관계를 만들어 가겠다"고 말했다.

대우건설은 지난 1977년 수단 영빈관 공사를 수주하며 국내 건설사 중 선도적으로 아프리카 시장에 진출했다. 이후 1978년 리비아, 1983년 나이지리아를 비롯해 라이베리아, 보츠와나, 코트디부아르, 카메룬 등 11개국으로 사업 영역을 넓히며 현재까지 약 290건의 공사를 아프리카에서 수행해 왔다.

특히 나이지리아에서는 지난 44년간 총 75개 프로젝트, 약 108억 달러 규모의 사업을 수행하며 국가 기간산업과 생활 인프라 구축에 기여했다. 리비아에서도 발전소, 석유화학, 공항, 병원, 주택 등 160건 이상의 공사를 수행했고 알제리에서는 비료공장, 발전소, 부지 조성, 호텔, 액화천연가스(LNG) 플랜트, 하천 정비, 항만 등 다양한 사업을 진행했다. 이 밖에 수단, 에티오피아, 라이베리아, 보츠와나, 코트디부아르, 카메룬, 가나, 모잠비크 등 아프리카 주요 국가에서 각종 인프라·플랜트 사업을 수행해 왔다.

이를 통해 대우건설은 과거 단순 하청 도로 시공 중심 사업에서 벗어나 대규모 플랜트 설계·구매·시공(EPC) 원청사로 성장하며 아프리카 내 시장 입지를 강화해 왔다.