'탱크데이' 정용진 수사 빨라졌다...재배당 하루만 고발인 조사

오월을 사랑하는 모임 등 광주시민단체들이 지난 21일 오후 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 마케팅을 규탄하는 기자회견을 열고 스타벅스 OUT 스티커를 붙이고 있다. /사진=뉴스1.

경찰이 스타벅스코리아 '탱크데이' 프로모션 논란을 빚은 정용진 신세계그룹 회장 등에 대한 고발인 조사를 진행 중이다. 앞서 서울 강남경찰서에 배당했던 이번 사건을 서울경찰청으로 재배당한 지 하루 만이다.

22일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 오후 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장을 마포청사로 불러 고발 경위 등을 조사 중이다.

앞서 김 사무총장은 지난 20일 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표를 모욕과 명예훼손 혐의로 서울청에 고발했다. 또 황일봉 전 5.18민주화운동부상자회장 등 유공자들도 같은날 정 회장 등을 고발했다.

이후 경찰청은 전날 강남서와 광주 남부경찰서 등에 접수됐던 정 회장과 손 전 대표에 대한 모욕·명예훼손 혐의 고발 사건을 병합해 서울청 공공범죄수사대에 배당했다.

기존에 사건을 맡았던 강남서는 오는 29일 고발인 조사를 진행할 예정이었지만, 서울청은 사건을 재배당한 뒤 고발인 조사 일정을 앞당긴 것으로 전해졌다.

한편 스타벅스코리아는 5·18 광주 민주화운동 46주년인 지난 18일 '탱크 시리즈' 텀블러 판매 행사를 시작하며 '5/18'이라는 날짜와 '탱크데이', '책상에 탁!'이라는 문구를 사용했다. 논란이 일자 정 회장은 손 전 대표와 담당 임원을 경질하고 지난 19일 대국민 사과문을 냈다.