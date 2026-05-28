정부·서울시, GTX 삼성역 보강 용역 착수보고회…시공 오류 후속조치

21일 서울 강남구 삼성역 GTX-A 철근누락 공사 현장 모습. 2026.05.21./사진제공=뉴시스 /사진=권창회

GTX 삼성역 시공 오류와 관련해 정부와 서울시가 구조 안전성 검증과 최적 보강공법 마련을 위한 정밀 용역에 착수했다.

서울시는 국토교통부와 국가철도공단과 함께 28일 'GTX 삼성역 보강방안 적정성 검토 용역' 착수보고회를 개최하고 관계기관 협의체를 구성해 최적의 보강대안 도출에 나선다고 밝혔다.

이번 용역은 지난 6일부터 8일까지 진행된 긴급 전문가 현장점검 결과에 따른 후속 조치다. 당시 점검에서는 시공 단계별 구조해석과 보강공법을 보다 공신력 있는 전문기관을 통해 면밀히 검토할 필요가 있다는 의견이 제시된 바 있다.

용역의 주요 과업은 구조해석을 통한 구조 성능 검증, 지진 등 특수 상황에서의 안정성 평가, 기둥 보강공법 도출, 유지관리 방안 마련 등이다. 특히 보강공사와 열차 운행의 병행 가능성, 열차 진동이 보강 성능에 미치는 영향 등을 초기 단계에서 우선 검토할 계획이다.

이번 검토는 한국콘크리트학회가 수행하며 국토부와 서울시, 국가철도공단을 비롯해 GTX-A 민자사업자인 SG레일, 운영 및 유지보수를 담당할 코레일, 시공사 등 관계기관이 공동 참여한다. 향후 시설물 소유권이 국가로 이전되는 점을 고려해 전 기관이 의사결정 과정에 참여하는 구조다.

정부는 착수보고회를 계기로 관계기관 협의체를 구성하고 용역 전 과정에서 의견을 반영해 객관적이고 합리적인 보강방안을 도출한다는 방침이다.

아울러 서울시는 오는 6월부터 약 3개월간 구조해석을 포함한 정밀안전점검을 별도로 실시해 현재 구조물의 안정성을 종합적으로 점검할 계획이다.

국토부와 서울시, 국가철도공단은 보강공법 검토 용역과 정밀안전점검을 상호 보완적으로 추진해 안전성에 대한 국민 우려를 해소하겠다고 밝혔다.