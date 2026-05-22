수출입은행, 사우디 아람코에 4.5조 여신 지원 계약체결

지난 21일 서울 여의도 수은 본점. 황기연 한국수출입행장(왼쪽)이 지야드 알무르셰드(Ziad Al-Murshed) 사우디 아람코 CFO와 ‘기본여신약정 개별여신 금융계약’을 체결한 후 기념 촬영 중이다./사진=수은

한국수출입은행이 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코(Saudi Aramco)에 30억 달러(약 4조5200억원) 규모의 여신을 지원한다.

황기연 수출입은행장은 지난 21일 서울 여의도 수은 본점에서 지야드 알무르셰드(Ziad Al-Murshed) 아람코 최고재무책임자(CFO)와 면담을 갖고 '기본여신약정(Framework Agreement) 개별여신 금융계약'을 체결했다.

기본여신약정은 주로 은행이 대형 기업을 대상으로 향후 여신 공급에 대한 방안을 정해두는 장치다. 향후 사업이 진행되면 약정에 근거해 여신을 지원한다. 수은은 이번 계약을 통해 △한국 기업들의 중동 지역 수주 경쟁력을 높이고 △원유 등 필수자원 공급망의 안정성 강화를 이룰 것으로 보고 있다.

앞서 수은은 사우디 아미랄(Amiral) 석유화학설비, 자푸라(Jafurah) 열병합발전사업 등 아람코가 주도한 대형 프로젝트에 금융을 지원하며 한국 기업의 수주를 견인해 왔다.

수은은 이번에도 한국 기업이 중동 사태 안정화 후 추진될 아람코의 인프라 복구 사업과 신규 가스·에너지 사업에 참여할 경우 다각적인 정책금융 수단을 동원해 지원할 방침이다.

황 행장은 "이번 30억 달러 규모의 금융계약 체결이 두 기관 간의 전략적 금융 협력 관계를 한층 더 높은 차원으로 격상하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "향후 아람코가 추진하는 미래 신규 대형 사업에 한국 기업들의 참여가 더욱 확대되길 바라며 수은은 가장 확실하고 신속한 가교 역할을 할 것"이라고 말했다.