신한EZ손보, 이스타항공과 함께 여행자 보험 강화

강병관 신한EZ손해보험 대표이사와 조중석 이스타항공 대표이사가 지난 21일 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다./사진제공=신한EZ손보

신한EZ손해보험이 이스타항공과 함께 여행자 보험 서비스를 강화한다고 22일 밝혔다.

강병관 신한EZ손보 대표와 조중석 이스타항공 대표는 지난 21일 서울 강서구 이스타항공 본사에서 '여행자 보험 서비스 확대를 위한 업무협약'을 체결했다. 양사는 협약을 통해 항공권 구매 고객을 대상으로 여행 전 과정에 필요한 다양한 보험 서비스를 제공하고, 디지털 기반의 새로운 고객 경험을 공동으로 구축해 나갈 계획이다.

신한EZ손보는 이스타항공 예약 시스템과 직접 연계해 항공권 구매 단계에서 여행자 보험에 간편하게 가입할 수 있는 환경을 구축해 고객 편의성이 한층 높아질 전망이다. 아울러 무사고 귀국 고객에게 보험료 일부를 리워드로 돌려줌으로써 실질적인 보장과 함께 고객 체감 혜택도 강화하는 방안을 검토하고 있다.

이와 함께 국내 항공업계 최초로 '펫케어 플랜'을 선보인다. 항공기 지연 등으로 반려동물 위탁 시간이 초과될 경우 추가 발생하는 위탁·펫시터 비용을 보장하는 서비스로 반려동물 동반 여행 수요 증가에 발맞춘 생활밀착형 보장이다.

신한EZ손보 관계자는 "이번 협약은 단순한 채널 확대를 넘어 여행 고객의 실제 필요에 맞닿은 보장을 설계한다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 다양한 제휴를 통해 고객 접점에서의 보험 경험을 꾸준히 넓혀가겠다"고 말했다.