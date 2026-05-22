정원오, 강북 돌며 정비사업 의지…"빠르고 안전하게 '착착'하겠다"

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 오후 서울 노원구 롯데백화점 앞 광장에서 열린 집중유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 강북권 재건축·재개발 조합원들을 만나 신속하고 안전한 '착착개발' 추진을 약속했다.

정 후보는 22일 서울 노원구 상계보람아파트에서 인근 재건축 추진위원회 임원 20여명과 간담회를 갖고 노원구 일대 노후 아파트의 신속한 재개발 추진 의지를 피력했다. 이 자리에는 정 후보 캠프 주거본부장인 김남근 민주당 의원, 서준오 노원구청장 후보 등이 함께했다.

정 후보는 "구청장 시절 많은 재건축·재개발 조합장, 조합원분들로부터 들었던 애로사항을 해결하기 위해 착착개발 공약을 냈다. 조합은 의사결정을 빨리하고 행정 절차는 간소화해서 신속하고 안전하게 정비사업이 진행될 수 있도록 적극적으로 돕는 것이 착착개발 핵심"이라며 "오늘 정비사업 관계자분들의 애로사항을 듣고 당선된 이후 정책화하는 방안을 의논하고자 이 자리에 왔다"고 설명했다.

그러면서 "당선이 된다면 국회에서 정비사업 관련 법을 적극적으로 진행하고 있는 김 의원, 서 후보와 함께 노원구 재개발·재건축을 안전하고 빠르게 진행하는 원팀으로 일하겠다"고 말했다.

이후에는 중구 신당동 이동현 중구청장 후보 사무소로 이동해 지역 일대 조합원들과 재개발·재건축·리모델링 주제 간담회를 진행했다.

정 후보는 이 자리에서도 착착개발의 핵심 내용인 '빠르고 안전한 정비사업'을 강조하며 "노후 주거지역에 대한 개발사업은 주민이 원하는 방식을 행정기관에서 잘 도와주느냐가 핵심이다. 서울시와 구청이 주민들 결정을 어떻게 잘 뒷받침할 것인지가 중요하다"고 말했다.

이어 "사업성이 좋아지면 조합원 의사결정은 빠르게 될 수 있다. 이를 위해 임대주택 문제 등 다양한 방법으로 사업성을 높이겠다고 공약한 바 있다"며 "이 부분에 대한 의견을 듣고 해당 구역마다 문제들을 말씀해주시면 해결 방법을 같이 의논하겠다"고 덧붙였다.