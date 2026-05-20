소크라AI, '리얼클래스·리얼스피킹' 콘텐츠 기반 학습 플랫폼 통합

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AI(인공지능) 에듀테크 스타트업 소크라AI가 영어 학습 서비스 '리얼클래스'와 '리얼스피킹'을 통합했다고 20일 밝혔다.

리얼클래스는 애니메이션, 드라마, 영화, 팝송 등 미디어 콘텐츠를 활용해 원어민이 실제 사용하는 문장과 뉘앙스를 배우는 서비스다. 현재 약 8300개의 콘텐츠를 보유하고 있다.

이번 통합에 포함된 리얼스피킹은 소크라 AI가 지난해 7월 선보인 AI 기반 회화 서비스다. AI 메이트와 24시간 대화하며 상황별 표현을 익히고 직접 말하는 훈련 기능을 지원한다. 올해 1월 기준 매출액 약 3억원을 기록했다.

소크라 AI는 이번 통합을 통해 기존 콘텐츠 기반 학습을 말하기 영역까지 확장해 읽기, 듣기, 쓰기, 말하기 전 과정을 아우르는 올인원 시스템을 구축한다는 계획이다.

배민철 소크라 AI 실장은 "학습자들이 리얼클래스를 통해 콘텐츠로 배우고 바로 말해보는 영어 학습의 흐름을 경험하길 기대한다"고 말했다.

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