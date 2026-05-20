히트펌프 구독 서비스 '모닥불에너지', 7억 시드 투자 유치

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’에서 볼 수 있습니다.]

기후테크 스타트업 모닥불에너지가 슈미트, 소풍벤처스, 쏠리드엑스로부터 7억원 규모의 시드 투자를 유치했다고 20일 밝혔다. 이번 투자는 슈미트가 리드했다.

2025년 설립된 모닥불에너지는 재생열에너지 플랫폼을 기반으로 히트펌프 구독 서비스를 제공하는 기업이다. 히트펌프의 에너지 절감 분석부터 최적화 설치, 운영 모니터링까지 전 과정을 통합 서비스로 제공한다.

히트펌프는 전기를 동력원으로 외부 공기에서 열을 흡수해 바닥 난방과 온수를 공급하는 무탄소 설비다. 모닥불에너지에 따르면 기존 보일러 대비 설치비가 5~10배가량 높지만, 10~15년 사용 시 난방비를 절반 이하로 줄일 수 있다.

모닥불에너지는 높은 초기 설치비 문제를 해결하기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 기관 투자자 등 기후 투자자와 난방 약자를 연결하는 구독 모델을 개발했다. 사용자는 초기 자본 없이 히트펌프를 설치하고 절감된 난방비 일부를 구독료로 납부하며, 투자자는 이를 통해 수익을 확보하는 구조다. 회사는 현재 전국 100여곳의 소상공인, 단독주택, 사회복지시설 등을 대상으로 보급을 추진 중이다.

이창섭 대표와 김대환 부대표는 국내 태양광 플랫폼 기업 엔라이튼 창업 멤버 출신으로 에너지 플랫폼과 구독 서비스 사업을 경험했다.

이창섭 모닥불에너지 대표는 "히트펌프는 글로벌 시장에서 태양광, 전기차와 더불어 에너지 전환의 핵심으로 자리매김하고 있다"며 "난방 약자와 기후 투자자가 상생하는 히트펌프 구독 모델을 전국으로 확대해 국내 열에너지 탈탄소화에 앞장서겠다"고 말했다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]