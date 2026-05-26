추미애, 서소문 사고에 "추가 피해 방지가 최우선…비극 되풀이 않아야"

(수원=뉴스1) 김영운 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 29일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 열린 '더불어민주당 경기도지사 후보와 함께하는 경기도 지역위원회 현안 간담회'에서 발언을 하고 있다. 2026.4.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(수원=뉴스1) 김영운 기자

추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 "지금은 구조·수습·피해방지 등이 최우선이다. 관계 당국은 마지막까지 인명 구조와 현장 안전에 만전을 기해주길 바란다"고 밝혔다.

추 후보는 26일 SNS(소셜미디어)에 "서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고로 안타까운 인명피해가 발생했습니다. 불의의 사고로 유명을 달리하신 분들께 깊은 애도를 표하고 유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 올린다"며 이같이 적었다.

이어 "생명과 안전보다 우선하는 가치는 단언컨대 없다. 참담한 비극이 다시는 반복되지 않도록 빈틈없이 살피고 지원하겠다"며 "부상을 입으신 분들의 빠른 쾌유를 기원하며 삼가 고인의 명복을 빈다"고 덧붙였다.

경찰에 따르면 이날 오후 2시30분쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고로 현재까지 사망 3명 등 6명의 사상자가 발생했다. 소방 인력 112명과 장비 30대가 긴급 투입됐으며 현장 통제와 치안 유지를 위해 경찰 170여명도 긴급 배치됐다.