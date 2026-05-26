"GPT로 쓰고 흔적 지운다"…대학가 번지는 '과제 자가점검'

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생성형 AI (인공지능) 활용이 일상화된 대학가에서 'AI 과제 자가점검' 문화가 빠르게 확산하고 있다. 학생들이 AI로 작성한 초안을 제출 전 스스로 점검하고 수정·보완하는 방식이 새로운 학습 루틴으로 자리잡고 있다는 분석이다.

26일 AI 기업 무하유는 AI 작성 탐지 솔루션 'GPT킬러' 사용 데이터를 분석한 결과, 대학 1학기 중간고사 기간이었던 지난 4월 학생 자가점검용 서비스 '카피킬러 캠퍼스'의 검사 문서량이 85만2000여건으로 집계됐다고 26일 밝혔다. 이는 전년 동기(38만6000여건) 대비 120.7% 증가한 수치다.

같은 기간 교수자 평가용 서비스 'CK브릿지' 검사 문서량도 32만8000여건에서 57만7000여건으로 75.9% 늘었다.

GPT킬러는 생성형 AI 작성 여부를 판별하는 솔루션으로, 표절 검사 서비스 '카피킬러'에 탑재돼 있다. 대학에는 학생 자가검증용인 카피킬러 캠퍼스와 교수자 평가용 CK브릿지 형태로 제공된다.

무하유는 단순 사용량 증가보다 학생들의 행동 패턴 변화에 주목했다. 학생 1인당 평균 재검사 횟수는 지난해 4월 6.6회에서 올해 4월 10.7회로 62% 증가했다.

실제 학생들은 AI로 초안을 만든 뒤 제출 전에 스스로 AI 탐지 검사를 돌려 문장을 수정·보완하는 방식으로 과제를 완성하는 것으로 나타났다. 학생 자가검증용 서비스인 카피킬러 캠퍼스에서는 AI 작성 비중이 50% 이상으로 탐지된 문서 비율이 지난해 4월 27.7%에서 올해 4월 38%로 높아졌다. 반면 교수자가 실제 제출본을 검사하는 CK브릿지에서는 같은 기간 해당 비율이 25.6%에서 19.1%로 낮아졌다.

초안 단계에서는 AI 활용이 늘었지만, 최종 제출본에서는 AI 탐지 비율이 오히려 낮아진 것이다. 업계에서는 학생들이 제출 전 여러 차례 자가점검과 수정을 거치며 AI 사용 흔적을 줄이고 있는 것으로 분석했다.

신동호 무하유 대표는 "학생들이 AI로 작성하고 스스로 점검·수정해 제출하는 패턴이 뚜렷하게 강화되고 있다"며 "학생들이 AI 활용 기준을 스스로 내면화하기 시작했다는 신호로 볼 수 있다"고 말했다.

무하유는 이러한 흐름에 맞춰 서비스 고도화에 나서고 있다. AI 생성 문장 여부를 확률 형태로 제시하고, 문체와 표현 패턴, 반복 구조 등 AI 생성 의심 특징을 구체적으로 제공하는 방식이다. 분석 결과 역시 낮음·중간·높음으로 구분해 단순 금지보다 '건강한 AI 활용 기준'을 제시하는 방향으로 서비스를 확대하고 있다.

최근 주요 대학에서 생성형 AI 활용이 빠르게 늘어나면서 새로운 평가 방식에 대한 논의도 이어지고 있다. 사람이 직접 작성한 결과물과 AI가 생성한 결과물 간 경계가 흐려지면서 기존 학점 평가 체계가 한계에 직면했다는 지적도 나온다. 이에 연세대와 고려대, 중앙대 등 전국 30여개 대학은 생성형 AI 윤리 가이드라인 마련에 나서고 있다.

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