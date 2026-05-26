조응천 "학력·학위 허위사실 공표 국힘 양향자 고발…후보 자격 없다"

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 21일 경기 화성시 전성균 화성시장 후보 선거사무실에서 열린 현장 중앙선대위원회의 및 경기도 선대위 출정식에서 모두 발언을 하고 있다. (개혁신당 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

(수원=뉴스1) 안은나 기자 = 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 경기 수원시 남문시장 입구에서 열린 출정식에 참석해 지지를 호소하고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(수원=뉴스1) 안은나 기자

조응천 개혁신당 경기지사 후보가 경쟁자인 양향자 국민의힘 후보의 학력·학위 허위사실 공표 행위에 대한 이의제기서를 중앙선거관리위원회에 제출하고 수사 기관에 고발장을 접수했다고 26일 밝혔다.

조 후보 캠프는 이날 오후 언론 공지를 통해 "양 후보의 행태는 피선거권 박탈까지 이를 수 있는 중대범죄이며 공직선거 후보자로서 자격 자체가 없다. 허위 포장으로 유권자를 기만하려는 구태 정치는 이번 기회에 반드시 뿌리 뽑아야 한다"며 이같이 밝혔다.

앞서 천하람 개혁신당 공동선거대책위원장은 전날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 양 후보가 선거 공보물에 자신을 ' AI(인공지능) 전략경영 박사'라고 표기한 점을 문제 삼았다.

이에 양 후보 측은 "경영학 박사 학위에 세부 전공을 병기한 것"이라며 "서울과학종합대학원대학교 경영학 박사(세부전공 AI전략경영) 학위를 받은 것이 맞다"는 입장이다. 더불어 개혁신당의 의혹 제기를 "허위 주장"이라고 규정하고 법적 조치를 검토하겠다고 했다.

조 후보 측은 "선거 공보물 등에 학력·경력은 반드시 공직선거법상 규정한 대로 기재해야 마땅하다. 학계의 관행 등은 변명의 이유가 되지 못한다"며 "이날 오후 11시부터 열리는 선관위 주관 경기지사 후보 TV토론회에서 양 후보에 집중적으로 따져 물을 계획"이라고 했다.