경기혁신센터·경기벤처협회, AX·반도체 전략산업 육성 맞손

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경기창조경제혁신센터가 사단법인 경기벤처기업협회와 경기 지역 기술 혁신기업 발굴·육성 및 투자 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 전문성과 네트워크를 결합해 지역 내 혁신기업들이 초기 발굴부터 투자 유치, 스케일업에 이르기까지 촘촘하고 실질적인 지원을 받을 수 있는 공동 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다. 이를 통해 경기 지역 창업·벤처 생태계를 활성화하고 지속 가능한 혁신 성장을 이끈다는 목표다.

양 기관은 경기 생태계 활성화를 위한 펀드 조성 및 투자 협력을 비롯해 인공지능 전환(AX) 활성화를 위한 오픈이노베이션 협력, 우수 혁신기업 상호 연계 및 추천 등 다방면에서 역량을 모으기로 했다.

구체적으로 경기혁신센터는 AX, AI(인공지능), 반도체, 기후테크 등 경기 전략사업 중심 기업을 대상으로 스케일업 연계 프로그램을 기획하고 투자 성과에 기반한 전략산업 펀드 기획과 운용을 주도한다. 오픈이노베이션 수요기업과 공급기업 간 매칭 및 개념검증(PoC) 협업 등 기업가치 제고를 위한 보육, 투자 연계를 지원할 계획이다.

경기벤처기업협회는 방대한 투자 네트워크를 활용해 전략산업 펀드 조성에 협력한다. 특히 협회가 보유한 공급기업 풀과 AX 솔루션 정보를 공유하고 경기혁신센터 보육기업의 네트워크 확장을 지원해 유망기업 발굴과 투자 연계의 핵심 역할을 수행할 계획이다.

박근노 경기벤처기업협회 회장은 "경기 지역 1만1000여개 벤처기업과 2000여 회원사를 기반으로 벤처·스타트업의 성장과 혁신을 지원해 왔다"며 "경기혁신센터와 함께 투자, 오픈이노베이션, AX 등 다양한 분야에서 협력을 강화하고 지역 혁신기업이 지속적으로 성장할 수 있는 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.

김원경 경기혁신센터 대표이사는 "이번 협약을 통해 기술 혁신기업들이 투자부터 스케일업까지 보다 촘촘한 지원을 받을 수 있는 기반이 마련됐다"며 "양 기관의 전문 역량과 네트워크를 결집해 경기 혁신 생태계가 한 단계 도약할 수 있도록 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

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